Кассация оставила в силе решение об аннулировании допэмиссии акций «Ангиолайна» на 142,5 млн рублей

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе вердикт Новосибирского Арбитражного суда, в октябре 2019 года признавшего недействительным дополнительную эмиссию акций производителя медизделий АО «Ангиолайн» на 142,5 млн рублей, произведенную основателями компании Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым в декабре 2017 года. Допвыпуск акций оспаривали акционеры компании Наталья Лебедева и Healthcare Solutions Holding S.А. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе вердикт Новосибирского Арбитражного суда, в октябре 2019 года признавшего недействительным дополнительную эмиссию акций производителя медизделий АО «Ангиолайн» на 142,5 млн рублей, произведенную основателями компании Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым в декабре 2017 года. Допвыпуск акций оспаривали акционеры компании Наталья Лебедева и Healthcare Solutions Holding S.А.

Решение новосибирского суда обжаловало Сибирское главное управление Центрального банка РФ. «Решение Арбитражного суда Новосибирской области и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения», – сообщается в вердикте судей.

Корпоративный конфликт в компании разразился в конце 2017 года. Тогда бывший член совета директоров «Ангиолайна» Наталья Лебедева продала свой пакет акций (более 20%) новому владельцу – ГК «Абсолют» миллиардера Александра Светакова. Пока сделка оформлялась основатели «Ангиолайна» Андрей Кудряшов и Алексей Французов провели допэмиссию акций, выпустив дополнительно 1,9 млн ценных бумаг.

В начале 2018 года представители ГК «Абсолют» и Наталья Лебедева подали ряд исков в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием наложить арест на выпущенные акции, а также допустить нового владельца к управлению компанией. В результате «Абсолюту» удалось получить часть финансовых документов, а затем в ноябре 2018 года наложить арест на 1,9 млн акций АО «Ангиолайн» общей стоимостью 142,5 млн рублей.

Основатели «Ангиолайна» обжаловали арест акций, а затем переоформили основной актив акционерного общества – производителя медизделий ООО «Ангиолайн» – сначала на подконтрольную им ООО «Латрек», а затем – на ООО «Эврон», принадлежащее Андрею Кудряшову (75%) и совладельцу биофармацевтической ГК SFM Андрею Артамонову (25%). После чего основатели производителя МИ инициировали процедуру ликвидации акционерного общества.

В марте 2019 года ГК «Абсолют» заявила о намерении выйти из проекта «Ангиолайн» в связи «с повышенными рисками». Параллельно ЦБ РФ оштрафовал компанию за отказ предоставлять информацию акционерам на 500 тысяч рублей.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск акционеров «Ангиолайн» Натальи Лебедевой и Healthcare Solutions Holding S.А., признав недействительной допэмиссию на 1,9 млн акций общей стоимостью 142,5 млн рублей, произведенную основателями компании Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым в декабре 2017 года.

В настоящее время в Арбитражном суде Новосибирской области продолжают рассматривать дела об оспаривании решения совета директоров АО «Ангиолайн» о выводе активов и ликвидации юрлица.

«Ангиолайн» – новосибирский производитель медизделий для интервенционной кардиохирургии. Компания основана Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым в 2007 году, владеет производственными площадками в Новосибирске и региональном Биотехнопарке мощностью 62 тысячи коронарных стентов в год. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2019 году выручка компании составила 1,484 млрд рублей, чистая прибыль – 627,5 млн рублей.

Подробнее о корпоративном конфликте – в расследовании Vademecum.