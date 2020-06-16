Американская телемедицинская компания Amwell выходит на IPO

Один из крупнейших телемедицинских операторов США – компания Amwell Health – подала заявку на проведение IPO. В результате листинга из проекта может выйти фонд InVenture Partners, принадлежащий российским предпринимателям Сергею Азатяну и Евгению Зальцману, который в 2015 году вложил в Amwell $5 млн.

Первым о планах Amwell узнал телеканал CNBC еще в начале июня. Теперь Crunchbase уточняет, что попытка листинга связана с ростом популярности телемедицины в США в период пандемии. Например, работающие по программе Medicare врачебные офисы в это время начали получать большую в сравнении с докризисной оплату телемедицинских консультаций (в 50% от стоимости визита).

На этом фоне акции конкурента Amwell – телемедицинской компании Teladoc – выросли на 88% год к году.

Сама же Amwell в конце мая провела раунд для инвесторов, собрав $194 млн. В раунде приняли участие как прежние инвесторы, в частности Allianz X и фармкомпания Takeda.

Сервис Amwell (прежнее название – American Well) основан в 2006 году и представляет собой платформу для видеосвязи врачей и пациентов. Компания работает в 47 штатах США и в округе Колумбия с правом выписки рецептов получившим консультацию пациентам. В базе сервиса 2 тысячи больниц и 55 партнеров среди страховых компаний, обслуживающих 36 тысяч компаний-работодателей.

В 2015 году вместе с Allianz X в проект инвестировал фонд InVenture Partners, получив миноритарный пакет в компании. Этот фонд принадлежит предпринимателям Сергею Азатяну и Евгению Зальцману. В портфеле фонда компании, такие как Gett, немецкий каршеринг Miles, российская транспортная компания Deliver и другие.