Пермский край закупит два ангиографа за 119 млн рублей

Министерство закупок Пермского края объявило закупку на поставку двух ангиографов на общую сумму 118,8 млн руб. Предполагается, что новое оборудование поступит в Городскую клиническую больницу им. С.Н. Гринберга и Клинический кардиологический диспансер. Итоги конкурса подведут в июле 2020 года. Министерство закупок Пермского края объявило закупку на поставку двух ангиографов на общую сумму 118,8 млн руб. Предполагается, что новое оборудование поступит в Городскую клиническую больницу им. С.Н. Гринберга и Клинический кардиологический диспансер. Итоги конкурса подведут в июле 2020 года.

Срок поставки медтехники составляет 140 дней с момента подписания договора.

В декабре 2019 года регион принял участие в совместной закупке ангиографов по контракту жизненного цикла (КЖЦ) совместно с подведомственным Департаменту здравоохранения Москвы ГАУ «Гормедтехника». Тогда ангиограф с 10‑летним сроком сервиса обошелся региональным властями в 63,9 млн рублей вместо изначальных 126,8 млн. Медоборудование предназначалось для Городской клинической больницы №4 Перми.

По сведениям Vademecum, власти Пермского края рассматривали дальнейшее участие в закупках по КЖЦ в кооперации с ГАУ «Гормедтехникой». В частности, «Гормедтехника» в начале 2020 года планировала закупки рентгеновских аппаратов, маммографов, УЗИ, U- и C‑дуги на сумму не менее 10 млрд рублей. По состоянию на июнь 2020 года учреждение провело три конкурса на поставку аппаратов ультразвуковой диагностики и маммографов по контрактам жизненного цикла при начальной максимальной цене контракта 3,979 млрд рублей, однако без участия регионов.

По данным правительства Пермского края, с начала 2020 года регионом было закуплено более 20 единиц «тяжелой» медтехники на общую сумму более 500 млн рублей, включая флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, томографы и другое оборудование. Закупки проходят по подпрограмме переоснащения онкологических и сердечно-сосудистых центров нацпроекта «Здравоохранение».