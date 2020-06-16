Германия вложит 300 млн евро в производство вакцины от COVID-19

Правительство Германии инвестирует 300 млн евро в развитие фармкомпании CureVac, разрабатывающей вакцину против коронавируса, через государственную банковскую группу KfW. Взамен KfW получит 23%-ную долю в компании. Правительство Германии инвестирует 300 млн евро в развитие фармкомпании CureVac, разрабатывающей вакцину против коронавируса, через государственную банковскую группу KfW. Взамен KfW получит 23%-ную долю в компании.

Средства будут вложены в развитие РНК-платформы, обладающей потенциалом для разработки новых вакцин и терапевтических методов лечения, сказал министр экономики Германии Петер Альтмайер.

В мае 2020 года CureVac объявила о положительных результатах доклинических испытаний вакцины против COVID-19. В июне планируется начать первый этап КИ. Производственные мощности предприятия CureVac в Тюбингене позволяют производить несколько сотен миллионов доз вакцины в год, в зависимости от дозировки, которая будет определена в ходе клинических испытаний.

В марте 2020 года немецкие СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп предлагал выкупить CureVac в обмен на эксклюзивные права на будущую вакцину для США.

CureVac – биотехнологическая компания, специализирующаяся на технологии мРНК. Компания применяет свои технологии для разработки методов лечения рака, вакцин, терапии антителами, лечения редких заболеваний. CureVac получал инвестиции в том числе и от холдинга dievini Hopp BioTech и фонда Билла и Мелинды Гейтс.

В США над разработкой вакцины от коронавируса работают J&J, биотехнологическая компания Moderna.

В России также ведутся изыскания. Например, вакцина от НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи будет производиться на мощностях компании «Р-Фарм». Соинвестором в расширение мощностей предприятия выступит Российский фонд прямых инвестиций. Разработкой вакцины против коронавируса заняты также в ГНЦ «Вектор» в партнерстве с «Биокадом», кроме того, собственный продукт готовит к выпуску сама компания «Биокад» и еще один вместе с Институтом экспериментальной медицины. Есть наработки у Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и у компании «Нанолек».