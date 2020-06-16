Аппеляционный суд обязал «Нижфарм» возместить «Фармамеду» 1,8 млрд рублей

9-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение нижней инстанции по делу № А40-198919/2019. В рамках иска АО «Фармамед» взыскало с АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм») свыше 1,8 млрд руб.

Как сообщает портал Право.ru, в 2013 году «Нижфарм» договорился о приобретении бизнеса «Аквалор», включая 100% одноимённого ООО, торговую марку и другие активы, с компанией Эльвинто Альянс Инк., согласно чему продавцы должны были получить чистый доход в размере €131 млн.

Оплату предложено было осуществить через специально для этого зарегистрированную на Кипре кондуитивную компанию, так как Эльвинто Альянс Инк. зарегистрирована на Британских Виргинийских островах, а с ними у России нет договоренности об избегании двойного налогообложения. При этом «Нижфарм» должен был компенсировать затраты, а прибыль от сделки, соответственно, не должна была измениться. В итоге «Нижфарм» приобрёл права на торговый знак «Аквалор» у кипрской компании Баттервуд Холдингс Лимитед за €130,9 млн без учёта налогов.

В 2017 году Инспекция ФНС в ходе проведенной проверки у «Фармамед» доначислила компании 1,2 млрд руб. налога на прибыль за указанную сделку. «Фармамед» был признан фактическим продавцом товарного знака «Аквалор», с получением им чистого дохода в размере €131 млн.

В связи с чем «Фармамед» и потребовал у «Нижфарм» компенсировать затраты на налоговые выплаты, ссылаясь на то, что стороны ясно выразили намерение уплатить продавцу €131 млн без учёта каких-либо налогов. Ответчик возражал против этих требований и ссылался на то, что срок исковой давности по этой сделке истёк.

«Фармамед» определил сумму требований как 20% от €131 млн, что составило 1,8 млрд руб. по курсу ЦБ на момент подачи иска. «Нижфарм» настаивал на том, что «Фармамед» не является стороной договора с заводом и не имеет права на иск к нему, однако суд признал притворность договора с кипрской компанией и роль «Фармамеда» как фактического продавца.

НАЛОГИ – СОБИРАТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ, И ФОРМУЛИРОВКА О СТОИМОСТИ БИЗНЕСА «АКВАЛОР» БЕЗ УЧЁТА НАЛОГОВ КАСАЕТСЯ ВСЕХ ИХ ВИДОВ. ПРИ ЭТОМ ПРАВОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ НЕ ВОЗНИКАЕТ, ТАК КАК В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ИДЁТ О ДОХОДАХ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧЕНЫ ОТ ИСТОЧНИКОВ В РФ, А НАЛОГ НА НИХ НАЧИСЛЯЕТСЯ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ И МОЖЕТ БЫТЬ ИСЧИСЛЕН ЗАРАНЕЕ.

В итоге, 15 июня судья 9-го ААС Татьяна Захарова постановила оставить жалобу без удовлетворения и подтвердила обязанность ответчика выплатить истцу 1,8 млрд руб.

Напомним, что в 2004 году «Нижегородский химико-фармацевтический завод» был приобретен немецким фармацевтическим холдингом Stada.

gmpnews