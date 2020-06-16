Минобороны готово к испытанию российской вакцины против коронавируса на добровольцах

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах.

Как сообщает Министерство обороны РФ, в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой – проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

Количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина, согласованы Минздравом России.

По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител).

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Отбор военнослужащих ВС РФ для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. Все участники – офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Минобороны России.

Клинические исследования планируется завершить до конца июля 2020 года.

gmpnews