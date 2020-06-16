«Санофи» инвестирует 610 млн евро в создание центра мирового класса в области вакцин

Французский фармгигант, компания Sanofi («Санофи») намерена инвестировать значительные средства для увеличения своих исследовательских и производственных мощностей в области вакцин. В соответствии с корпоративной стратегией компании, представленной в декабре прошлого года, «Санофи» инвестирует 610 млн евро в создание новой производственной площадки и исследовательского центра во Франции.

Пол Хадсон, генеральный директор Sanofi, сказал:

СЕРДЦЕ «САНОФИ» БЬЕТСЯ ВО ФРАНЦИИ. У НАС ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ВОПЛОЩАЮЩИЕ НАШИ СИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. ИНВЕСТИРУЯ В НОВУЮ ПРОМЫШЛЕННУЮ ПЛОЩАДКУ И ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, «САНОФИ» ПОЗИЦИОНИРУЕТ ФРАНЦИЮ ​​КАК ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ СТРАТЕГИИ, ЦЕЛЬ КОТОРОЙ — СДЕЛАТЬ ФРАНЦИЮ ​​ЦЕНТРОМ МИРОВОГО УРОВНЯ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОИЗВОДСТВА ВАКЦИН.

Инвестиции пойдут на создание производства Evolutive Vaccine Facility (EVF) в Невиль-сюр-Сон (Франция). На этой площадке будут задействованы новейшие инновационные технологии в производстве вакцин. Проект предусматривает инвестиции в размере 490 млн евро в течение пятилетнего периода. Ожидается создание 200 новых рабочих мест. Инвестиции Санофи стали возможны благодаря поддержке и тесному сотрудничеству с французскими властями в течение последних нескольких месяцев.

Строительство этого завода позволит Sanofi Pasteur (подразделение Sanofi) стать первым фармацевтическим производителем, который извлечет выгоду из нового промышленного инструмента и обеспечит поставки вакцин в случае новых пандемий. EVF — это новый тип промышленного предприятия, который создается вокруг центрального блока, в котором размещены несколько полностью автоматизированных производственных модулей, позволяющие выпускать одновременно три-четыре вакцины, по сравнению с одной на существующих современных площадках. Такая модульная конструкция позволит определить приоритеты производства конкретной вакцины более своевременно, исходя из проблем общественного здравоохранения.

Помимо этого, «Санофи» взяла на себя обязательство инвестировать 120 млн евро в создание нового R&D центра во Франции на площадке Sanofi Pasteur в Марси-л’Этуаль для разработки будущих вакцин. На этом объекте будут размещаться узкоспециализированные лаборатории, которые позволят разрабатывать вакцины против возникающих инфекций и разного рода пандемий. Центр должен стать мировым эталоном для доклинических исследований, фармацевтических и клинических разработок.

gmpnews