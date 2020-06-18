Минпромторг предложил критерии определения страны происхождения медицинских масок

Минпромторг предлагает установить в качестве критериев определения места происхождения масок требования о совокупном количестве баллов за выполнение на территории РФ соответствующих операций.

Минпромторг России разработал изменения, которые вносятся в приложение Постановления Правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте regulation.gov.ru

«В целях недопущения попадания на рынок госзакупок продукции с низкой степенью переработки, как правило некачественной, под видом российской полагаем целесообразным установление в качестве критериев определения места происхождения товара одновременно процента локализации товара, рассчитанного как соотношение затрат на покупку комплектующих иностранного производства к стоимости товара, так и перечня определенных технологических операций, – указано в пояснительной записке.

В соответствии с проектом с 1 января 2020 г. процентная доля стоимости использованных при производстве медицинских масок иностранных товаров должна составлять не более 30% цены товара.

Выполнение на территории РФ с 1 января 2020 г. должно составлять не менее 25 баллов из следующих операций:

– изготовление сырья для защитной части (мельтблаун/спанбонд) (10 баллов);

– изготовление защитной части (10 баллов);

– изготовление носового фиксатора (10 баллов);

– закрепление носового фиксатора (5 баллов);

– изготовление резинок для фиксации (10 баллов);

– закрепление фиксатора для головы (5 баллов).

Елена Сидорова

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