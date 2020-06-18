ЦРПТ совместно с Минздравом синхронизируют базы данных лекарственных препаратов

Оператор системы маркировки ЦРПТ совместно с Минздравом приступили к аудиту справочников лекарственных препаратов и синхронизации баз данных. Таким образом они возьмут на себя работу, которую приходилось выполнять фармпроизводителям при подключении к системе маркировки.

ЦРПТ приступил к экспертизе и синхронизации баз данных, которые содержатся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, Едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов для медицинского применения (ЕСКЛП) и ГИС МДЛП. Это позволит повысить качество информации о медикаментах, которые находятся в обращении, а также сэкономит время фармпроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Для эмитирования кодов Data Matrix необходимо сначала зарегистрировать препарат в ГИС МДЛП, после чего в карточку «подтягиваются» сведения из ЕСКЛП. На этом этапе некоторые производители сталкивались с ошибками. Например, в справочнике могло быть указано устаревшее название правовой формы компании, отсутствовала зарегистрированная предельная отпускная цена. Для исправления информации необходимо было вести переписку со службами поддержки справочников, на что уходило несколько дней.

Первоначальный аудит показал, что в МДЛП не зарегистрировано порядка 5% от объема регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, находившиеся в обороте в 2018–2019 годах, по данным Росздравнадзора. Эти медикаменты либо перестали выпускаться, либо больше не импортируются в Россию. Теперь оператор сам дорегистрирует в системе МДЛП лекарственные препараты, рассказал «ФВ» руководитель группы «Фарма» ЦРПТ Сергей Холкин. Это позволит заранее найти расхождения в справочниках и устранить их. Сначала данные поместят в личный кабинет оператора, а при регистрации производителя в системе МДЛП – перенесут в его личный кабинет.

«В течение двух с лишним лет мы слышали только рассуждения о том, кто займется синхронизацией данных, сначала это поручали Минздраву, затем производителям, а теперь вот оператору, – прокомментировал «ФВ» ситуацию генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. – Непонятно, если все так просто, почему нельзя было сделать это раньше, а не за две недели до старта?»

Все это лишний раз свидетельствует о неготовности системы к полноценному старту и еще больше подрывает доверие к оператору системы, который утверждает обратное, считает Дмитриев.

АРФП поддерживает предложения межфракционной рабочей группы Госдумы о плавном вхождении в систему маркировки и некоторых послаблениях для участников, которые не смогут выполнить всех требований, однако эти рекомендации необходимо подкрепить соответствующей нормативной правовой базой, говорит Дмитриев. По его словам, также следует установить временный порядок, согласно которому возможно двойное отслеживание движения медикаментов. В случае технических сбоев и невозможности считать и передать данные в систему МДЛП препараты ни в коем случае не должны прекращать свой путь к конечному потребителю, следует разрешить осуществлять их учет в ручном режиме.

«Наконец, самый важный момент. Необходимо установить ответственность ЦРПТ. В случае возникновения ошибок в работе системы ее участники будут нести убытки. Мы будем настаивать на том, чтобы в этом случае в рамках судебных исков оператор возмещал понесенные убытки», – резюмировал руководитель АРФП.

Фото: Олег Кирюшкин

Екатерина Погонцева

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