«Вектор» планирует с 15 июля начать исследование вакцины от коронавируса на добровольцах

ГНЦ «Вектор» завершает доклинические испытания эффективности и безопасности вакцины от коронавируса. С 15 июля планируется перейти к клиническим исследованиям на добровольцах.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в июне завершает доклинические испытания вакцины против нового коронавируса и планирует приступить к исследованиям на добровольцах с 15 июля текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора центра Рината Максютова.

«В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности вакцины в минимальном объеме, необходимом для перехода на первую и вторую фазу клинических исследований, суммарно на 300 добровольцах, и ожидаем запуска исследований на добровольцах с 15 июля», – сказал он на заседании глав служб государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Максютов отметил, что регистрация первого вакцинного препарата планируется уже осенью. В качестве перспективных вакцин для профилактики COVID-19 выбрано три препарата, для которых будут проведены клинические исследования.

«В результате проведенных исследований будут сформулированы рекомендации по применению вида вакцины в зависимости от принадлежности человека к определенной группе населения в плане возраста, иммунного статуса и по другим критериям», – заключил он.

Ранее Минздрав РФ сообщил о начале клинических исследований двух форм вакцины против коронавируса, разработанных Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Первые добровольцы будут вакцинированы уже 18–19 июня.

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