Портфельная компания «Роснано» начнет клинические испытания технологии CAR-T

ПАО «Фармсинтез», 36,58% которой принадлежит госкорпорации «Роснано», и американский разработчик персонализированной технологии платформы CAR-T (XCART) Xenetic Biosciences Inc. заключили генеральное соглашение для проведения клинических исследований технологии XCART для борьбы с В-клеточными злокачественными новообразованиями.

В соответствии с условиями соглашения ПАО «Фармсинтез» выступит в качестве основной исследовательской организации, координирующей деятельность участников проекта на протяжении всего периода сотрудничества, сообщили в российской компании. В состав международной исследовательской группы вошли Институт биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова (ИБХ РАН) и Институт Скриппс (Scripps Research, Сан Диего, Калифорния).

На начальном этапе будет проведен набор пациентов, прежде всего со злокачественными B-клеточными лимфомами, для получения образцов опухоли, определения молекулярно-генетического профиля опухоли каждого пациента и настройки интерфейса XCART с учетом выявленных особенностей. План проведения клинического исследования первой фазы может быть расширен за счет включения разработки производственных процессов для получения аутологичных (собственных) Т-клеток от этих пациентов.

«В связи с нашим недавно объявленным сотрудничеством с Scripps Research мы считаем, что теперь у нас есть все возможности для выполнения нашего стратегического плана развития, поскольку мы работаем над продвижением этой инновационной технологии, которая, по нашему мнению, может удовлетворить значительную потребность в лечении злокачественных B- и T-клеточных лимфом», – прокомментировал новость главный исполнительный директор Xenetic Biosciences Джеффри Эйзенберг.

Директор ИБХ РАН академик Александр Габибов отметил, что платформа XCART разработана для нацеливания на персонализированные, специфичные для пациента опухолевые неоантигены и продемонстрировала обнадеживающий потенциал.

Президент ПАО «Фармсинтез» Кирилл Майоров надеется, что предклинический этап будет успешно пройден до конца года и уже в 2021 году начнутся клинические исследования.

Основной совладелец ПАО «Фармсинтез» – госкорпорация «Роснано» с долей 36,58%, в числе владельцев также EPhaG (16,45%), ООО «Айсген» (9,3%), Amhurst Capital (9,18%), OpkoFarmasyutikalz (8,5%), ООО «Айсген-2» (6,64%).

ПАО «Фармсинтез» владеет 14,5% Xenetic Bioscience Inc., об этом говорится в годовом отчете Xenetic за 2019 год.

Елена Калиновская

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