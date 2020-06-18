Часть сотрудников фармкомпаний останутся работать в удаленном режиме

Обратная сторона удаленки

Для фармкомпаний период самоизоляции стал временем переоценки эффективности, включая сравнение традиционных и digital-инструментов в каждодневной работе сотрудников, отмечает руководитель группы консультантов по подбору персонала, кадровой компании UNITY Юлия Маслова.

Инвестиции в развитие big data и IT-инфраструктуры, по ее мнению, показали свою эффективность и позволили компаниям без серьезных потерь перевести сотрудников в удаленный формат работы.

Офисный персонал, а также сотрудники отделов регистрации и фармаконадзора, которые до вынужденного перехода на дистанционную работу могли работать из дома один-два дня в неделю, не потеряли в эффективности в связи с выходом на полную дистанционку. Но есть и обратная сторона, на которую обращают внимание многие представители фарминдустрии: нарушение так называемого work-life balance (баланса между работой и личной жизнью). Границы между рабочим и нерабочим временем размываются, в итоге дома сотрудники работают гораздо больше, чем в офисе: постоянно проверяют почту, готовят ответы на запросы коллег, отвечают на поздние звонки.

По наблюдениям вице-президента по HR и корпоративному маркетингу Александры Глазковой, перевод на удаленный режим работы оказался оправдан и для части сотрудников, не занятых в лабораториях и на производствах. «Тех, кто не занят в лабораторных и производственных процессах — порядка 40% штата — мы перевели на домашний офис еще до всеобщего перехода на самоизоляцию, — рассказала она. — Формат показал свою эффективность и преимущества. Офисы перестанут быть местом для рутинной работы, а скорее станут креативными площадками, где сотрудники будут проводить мозговые штурмы и личные встречи. К выходу из карантина мы планируем разработать план дальнейшей работы, опираясь на полученный опыт, задачи бизнеса и интересы наших сотрудников».

Общество многому научилось при пандемии, отметил старший директор по корпоративным связям, доступу на рынок и развитию бизнеса компании Pfizer в России Никита Иванов, выступая на заседании HR Pharma Club «Фарма после COVID-19: Как выйти из кризиса?». «Пока нет вакцины, нет противовирусного агента, критически важно понимать, кому реально нужно работать в офисе, а кто может продолжать работать из дома, — подчеркнул он. — Мы все члены социума, и от нас зависит дальнейшая ситуация с распространением заболеваемости. Приглашая сотрудника вернуться в офис, мы должны обеспечить ему безопасность не только «для галочки», но и с точки зрения заботы о коллегах».

Преимущества онлайн-формата

Генеральный директор и собственник компании Globalpas Сергей Профатилов, по его собственным словам, принял решение полностью отказаться от офиса.

«Он нам не нужен, мы прекрасно работаем онлайн, — пояснил эксперт. — Думаю, что многие компании сейчас на этом пути. Было страшно ломать привычки, связанные с работой в офисе, но новая привычка – к удаленному взаимодействию оказалась лучше, это впечатляет».

Фарма прагматична, компании всегда считали деньги и все решения по выходу из COVID-19-кризиа будут приниматься исключительно в пользу эффективных стратегий, которые позволят сохранить качество работы с рынком, но при этом сильно сэкономить, считает он.

«Происходит колоссальная трансформация – фармкомпании все больше общаются с врачами дистанционно. Классический формат визитов намного дороже, — рассуждает Сергей Профатилов. – Сколько тратится средств на содержание медпредставителей, которые делают десять визитов в день, пользуясь корпоративным автомобилем, или едут в командировку, чтобы встретиться с двумя-тремя врачами? В онлайн-формате можно совершать до двадцати визитов в день, в том числе к врачам из других регионов. Получается, что и медрепов должно быть меньше».

Безусловно, на работе полевых сил отразится и другой мейнстрим. По словам Юлии Масловой, компании-производители создают образовательные платформы для работы с профессиональным медицинским сообществом. С помощью этих площадок они смогут продвигать свои продукты дистанционно.

Задачи для работодателя

Режим самоизоляции сформировал новые корпоративные привычки и поставил новые вопросы.

Уже в ближайшие дни компаниям предстоит решать: где брать средства на обеспечение всех сотрудников средствами индивидуальной защиты, изменение офисного пространства – отказ от open space в пользу кабинетов и безопасную рассадку сотрудников с расстоянием не менее двух метров между рабочими местами. Владельцы и руководители бизнеса организуют регулярное измерение температуры у сотрудников при входе в офис, прописывают новые стандарты выхода из отпуска. Возможно, придется закрепить норму двухнедельной самоизоляции для тех, кто вернулся из путешествий, а также регулировать корпоративную культуру, обсуждается даже запрет на рукопожатие при приветствии.

Такова новая реальность. Важно понять, что из ограничений – временная мера, а что останется с нами навсегда.

Елена Григорьева

pharmvestnik