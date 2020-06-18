CureVac приступит к клиническим исследованиям вакцины против коронавируса

Немецкая биотехнологическая компания CureVac заявила о скором начале клинических исследований экспериментальной вакцины против COVID-19, сообщает Reuters. Известно, что в исследовании I фазы будет задействовано 168 участников в Германии и Бельгии. 144 из них получат различные дозы вакцины, а оставшиеся 24 – плацебо.

Первые результаты исследования ожидаются в сентябре или октябре, а одобрение препарата при благоприятных обстоятельствах может состояться в середине следующего года, рассказал глава CureVac Франц-Вернер Хаас. В Институте имени Пауля Эрлиха, который в Германии регулирует вакцины, заявили, что подача заявки на регистрацию возможна уже в начале следующего года, если позволят результаты исследования.

Более масштабная II фаза исследований может начаться в сентябре или октябре, если результаты I фазы окажутся многообещающими, считают в компании.

Как отмечает агентство Reuters, это вторая вакцина от коронавируса, которая пройдет клинические исследования в Германии. Первой стала вакцина-кандидат компании BioNTech совместно с американской Pfizer. По данным ВОЗ, клинические исследования проходят уже 11 вакцин против COVID-19.

Несколькими днями ранее стало известно, что Правительство ФРГ инвестирует в развитие CureVac 300 млн евро, приобретя долю компании примерно в 23%. Кроме того, Германия совместно с другими европейскими странами участвует в закупке 300 млн доз вакцины против COVID-19, клинические исследования которой проводит британская AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Анастасия Теслина

pharmvestnik