Евгений Нифантьев избран в Общественную палату

16 июня состоялся подсчет голосов заключительного этапа формирования состава Общественной палаты Российской Федерации, по итогам которого Евгений Нифантьев избран в состав этой организации. Об этом он написал в facebook.

«Моя кандидатура была внесена на конкурс Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и получила одобрение членов ОП РФ. Для меня это событие является большим авансом и еще большим стимулом для поддержки и развития социально значимых проектов, как общественных, так и проектов с участием бизнеса», – написал Нифантьев.

Общественная палата избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти.

Фото: facebook

Елена Сидорова

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