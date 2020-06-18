Sanofi инвестирует 610 млн евро в создание центров по работе с вакцинами

Фармацевтическая компания Sanofi инвестирует в общей сложности 610 млн евро (679,4 млн долл.) в две площадки во Франции, пишет Reuters со ссылкой на сообщение от организации. Они станут центрами, где будут разрабатываться, исследоваться и производиться вакцины.

Основную часть вложений, а именно 490 млн евро, направят на строительство за пятилетний период нового здания в Невиль-сюр-Сон для производства одновременно трех вакцин. Здесь появится около 200 новых рабочих мест.

Оставшиеся 120 млн пойдут на исследовательский центр в Марси-л’Этуаль, где будут разрабатываться вакцины против новых заболеваний.

Анастасия Теслина

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