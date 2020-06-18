Департамент Алексея Алехина потерял часть полномочий по медпрому

Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности, который возглавляет Алексей Алехин, потерял часть своих полномочий. Из его ведения забрали медоборудование, медицинские маски и медицинскую одежду, выяснил «ФВ». Кроме того, в ведомстве создается консорциум, в который войдут предприятия, производящие тяжелую медтехнику и медтехнику для оборонно-промышленного комплекса.

Маски и легкая промышленность

О том, что часть медпрома передается из Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности в другие подразделения Минпромторга, «ФВ» рассказали два руководителя компаний, производящих медоборудование, и собеседник на фармацевтическом рынке. Медоборудование теперь находится в ведении Департамента радиоэлектронной промышленности, производство медицинских масок курирует Департамент развития промышленности социально значимых товаров, а медицинской одежды – Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса.

Распоряжение о передаче медпрома в ведение других структурных подразделений подписал 20 апреля первый замминистра Сергей Цыб. Согласно документу, копия которого есть у «ФВ», изменения произошли «в целях оптимизации работы в Минпромторге России, в том числе обеспечения мониторинга производства отдельных видов товаров в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции».

До 21 апреля Алексей Алехин должен был обеспечить документарную передачу вопросов, относящихся к медицинским маскам, в Департамент развития промышленности социально значимых товаров (руководитель Дмитрий Колобов), по одноразовой медицинской одежде, бахилам и медицинским халатам – в Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса (руководитель Вера Хмырова), по медицинскому оборудованию – в Департамент радиоэлектронной промышленности (Василий Шпак).

Это решение было принято для перераспределения нагрузки на депаратмент, возглавляемый Алексеем Алехиным, сообщили «ФВ» в Минпромторге. «С появлением новых задач, особенно в сфере производства СИЗ и некоторого медицинского оборудования, с учетом сложившихся кооперационных цепочек в ряде отраслей промышленности, было принято решение передать часть функций Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности в департаменты, непосредственно курирующие эти отрасли», – пояснили в ведомстве.

Руководство рассчитывает, что этот шаг усилит работу подразделения Алехина «по поддержке разработки и производства самых современных фармпрепаратов, что сейчас является одним из ключевых направлений в российской промышленности в целом», уточнили в Минпромторге.

Изменения в функциях департаментов с указанием кодов видов экономической деятельности должны были найти отражение в приказе министра Дениса Мантурова, проект которого Сергей Цыб поручил подготовить до 29 апреля 2020 года. Опрошенные «ФВ» представители отрасли подписанный приказ не видели.

Консорциум военной медтехники

Представитель медпрома, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что под руководством Василия Шпака создается консорциум, в который войдут предприятия, производящие тяжелую медтехнику и медтехнику для оборонно-промышленного комплекса.

Цель консорциума – отстаивать интересы производителей тяжелой техники в органах власти. Предполагалось, что в него войдут холдинг «Швабе», Emerson, «ДНК-технология» и др. «Тяжелой технике – особенно на старте – тяжело конкурировать с иностранными производителями, в частности с Китаем», – пояснил собеседник «ФВ» причину создания холдинга.

«ФВ» направил запрос в Минпромторг с просьбой рассказать о причинах создания консорциума и возлагаемых на него функциях.

Фото: Олег Кирюшкин

Ольга Коберник

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