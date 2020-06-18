Комбинация ниволумаба, ипилимумаба и химиотерапии одобрена для лечения НМРЛ

FDA в ускоренном порядке одобрило комбинацию ниволумаба, ипилимумаба и двух циклов двухкомпонентной химиотерапии на основе препаратов платины в качестве первой линии терапии больных метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) без мутации EGFR или транслокации ALK. Управление выдало два одобрения : по комбинации ниволумаба и ипилимумаба, а также комбинации ниволумаба и ипилимумаба с двумя циклами химиотерапии.

Эффективность комбинации ниволумаба и ипилимумаба с двумя циклами химиотерапии изучалась в рандомизированном, открытом исследовании 3 фазы CHECKMATE-9LA (NCT03215706). Пациенты были рандомизированы в две группы. В исследуемой группе пациенты получали комбинацию ниволумаба (360 мг, каждые 3 недели), ипилимумаба (1 мг/кг, каждые 6 недель) и два цикла химиотерапии на основе платиновых дуплетов (n=361). В контрольной группе пациенты получали 4 цикла химиотерапии на основе платиновых дуплетов (n=358). Терапия ниволумабом и ипилимумабом продолжалась до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности, максимальная продолжительность иммунотерапии была 2 года.

Медиана общей выживаемости в первом промежуточном анализе, при минимальном периоде наблюдения 8,1 месяца, составила 14,1 месяца (95% ДИ 13,2-16,2) и 10,7 месяца (95% ДИ 9,5-12,5) в этих группах соответственно (HR=0,69). По обновленным данным, при минимальном периоде наблюдения 12,7 месяца, медиана ОВ увеличилась и составила 15,9 мес (95% ДИ 13,8-20,0) в исследуемой группе против 10,9 мес (95% ДИ 9,5-12,6) в контрольной, показатель HR улучшился до 0,66. Комбинация ниволумаба и ипилимумаба с двумя циклами химиотерапии демонстрировала преимущество в ОВ независимо от гистологического варианта опухоли и уровня экспрессии PD-L1.

Медиана выживаемости без прогрессирования по оценке заслепленного независимого комитета была 6,8 месяца (95% ДИ 5,6-7,7) в группе комбинации ниволумаба и ипилимумаба и химиотерапии и 5 месяцев (95% ДИ 4,3-5,6) в группе химиотерапии (HR=0,70). Частота подтвержденных объективных ответов согласно оценке независимого комитета составила 38% (95% ДИ 33-43%) и 25% (95% ДИ 21-30%) соответственно. Медиана длительности ответа составила 10 месяцев в группе комбинации ниволумаба и ипилимумаба с химиотерапией и 5,1 месяца в группе химиотерапии.

Наиболее частыми нежелательными явлениями, отмеченными у ≥20% пациентов, получавших комбинацию двойной иммунотерапии и двух циклов химиотерапии, были слабость, костно-мышечные боли, тошнота, диарея, сыпь, снижение аппетита, запор и зуд.

FDA сотрудничало с Австралийской администрацией по терапевтическим продуктам (Australian Therapeutic Goods Administration, TGA), регулирующими органами в Канаде (Health Canada) и Сингапурским управлением науки и здоровья (Health Sciences Authority, HSA) в рассмотрении подачи данного показания как части проекта Project Orbis. FDA одобрило данное показание на 2 месяца раньше запланированного срока. Решение FDA и HSA было практически одновременным, в Австралийской TGA и Health Canada подача данного показания еще рассматривается.

Ранее было принято решение присвоить данной комбинации статус приоритетного рассмотрения и ускоренного одобрения.

Напомним, что производитель ниволумаба и ипилимумаба — американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb — ранее объявила о завершении сделки по приобретению компании Celgene.

Источник: www.bmc.com

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