Росздравнадзор напомнил об особом контроле за применением препаратов для лечения Covid -19

Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств сообщать в ведомство о каждом факте развития нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта при применении препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19 и его последствий.

Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств (включая медицинские организации) письмо, в котором предлагает сообщать в ведомство о каждом факте развития нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта при применении препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19 и его последствий. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 441 утвержден особый порядок регистрации лекарств для лечения опасных заболеваний. По такой схеме зарегистрированы и разрешены к медицинскому применению два препарата для лечения COVID-19 и его последствий:

– «Авифавир» (МНН фавипиравир), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, держатель регистрационного удостоверения ООО «Кромис» (Россия), номер регистрационного удостоверения ЛП-006225 от 29.05.2020;

– «Илсира» (МНН левилимаб), раствор для подкожного введения 180 мг/мл, держатель регистрационного удостоверения ЗАО «БИОКАД», номер регистрационного удостоверения ЛП-006244 от 05.06.2020.

Особые условия регистрации данных препаратов предусматривают контроль их применения в условиях стационара и уведомление Росздравнадзора, а также обеспечение учета каждого факта применения препарата в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Форма извещения доступна для загрузки с интернет-сайта Росздравнадзора (раздел «Лекарственные средства», рубрика «Мониторинг эффективности и безопасности лекарственных препаратов», «Справочная информация», «Карта-извещение»).

Елена Сидорова

pharmvestnik