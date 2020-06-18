Суд квалифицировал продажу порезанных блистеров препаратов как торговлю контрафактом

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иски территориального органа Росздравнадзора к ИП Лифантий Олегу Станиславовичу о привлечении к административной ответственности. Нарезку блистеров рецептурного препарата с последующей реализацией признали торговлей контрафактом.

Арбитражный суд Ростовской области согласился с территориальным органом Росздравнадзора, что продажа без упаковки двух капсул «Габапентина» и одной капсулы «Прегабалина», которые невозможно идентифицировать, образуют объективную сторону правонарушения по ч.1 ст.6.33 КоАП РФ. Аптечное микропредприятие ИП Лифантий О.С. оштрафовали на 200 тыс. руб. за реализацию контрафактных лекарственных препаратов. 17 июня оба судебных решения опубликованы в системе «Мой арбитр».

В октябре 2019 и январе 2020 годов сотрудники аптечного пункта в Ростове-на-Дону свободно продали покупателям рецептурные препараты: одну капсулу «Прегабалина» и две капсулы «Габапентина», соответственно. Потребители сообщили об этом в полицию, после чего материалы были переданы в территориальный орган Росздравнадзора. В отношении аптеки заведены два дела о торговле контрафактными лекарственными препаратами.

На отрезанном кусочке блистера с двумя капсулами, который был реализован аптечным работником, можно было прочитать только первые пять букв наименования лекарства. На обрезке с одной капсулой – еще меньше. Вместе с тем в законе «Об обращении лекарственных средств» (ФЗ-61 от 12.04.2010) говорится, что лекарственные препараты должны поступать в обращение, если на их первичной упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке указаны наименование, номер серии, дата выпуска, срок годности, дозировка, условия отпуска и хранения.

Отсутствие обязательных сведений свидетельствует о контрафактности лекарства, говорится в решении Арбитражного суда Ростовской области. На ИП наложены штрафы по 100 тыс. руб. за каждый факт правонарушения. Решения не вступили в законную силу.

Екатерина Погонцева

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