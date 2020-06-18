Дексаметазон снизил смертность при COVID-19

Стали доступны результаты исследования RECOVERY: при использовании дексаметазона смертность пациентов с COVID-19 на искусственной вентиляции легких снизилась на треть.

Результаты исследования опубликованы на сайте Оксфордского университета, сообщает «Медицинский вестник». Набор в группу дексаметазона был прекращен, как только количество задействованных пациентов было признано достаточным для определения эффективности лечения.

Всего дексаметазон получали 2104 пациента. Препарат применялся ежедневно в течение 10 дней. Эту группу сравнивали с 4321 пациентом, которые получали стандарт лечения COVID-19.

При применении стандартной терапии самой высокой оказалась летальность среди пациентов на ИВЛ (41%), средней – у тех, кому была нужна только кислородная поддержка (25%), а у остальных – наиболее низкая (13%).

В группе дексаметазона число смертей оказалось на треть ниже среди пациентов на ИВЛ и на пятую часть – среди получавших только кислород. В третьей подгруппе преимуществ препарата не наблюдалось.

Ранее RECOVERY остановило набор участников в группу гидроксихлорохина. Пересмотр промежуточных результатов исследования показал, что этот препарат не приводит к значимым улучшениям у пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Исследование RECOVERY стартовало в марте, в нем приняли участие свыше 11 тыс. пациентов из 75 больниц Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). В других группах продолжают исследовать комбинацию лопинавир-ритонавир, тоцилизумаб, азитромицин, плазму выздоровевших после COVID-19.

Анастасия Теслина

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