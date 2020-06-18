Субсидии на разработку лекарств и медизделий по «Фарме-2020» смогут получать научные учреждения

Минпромторг РФ разработал изменения в «Фарму-2020», позволяющие предоставлять «гранты в форме субсидий» на разработку лекарств и медизделий бюджетным научным учреждениям, сообщил первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб на «Иннопром-онлайн». Сейчас на субсидии могут претендовать фармкомпании и производители медизделий. Минпромторг РФ разработал изменения в «Фарму-2020», позволяющие предоставлять «гранты в форме субсидий» на разработку лекарств и медизделий бюджетным научным учреждениям, сообщил первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб на «Иннопром-онлайн». Сейчас на субсидии могут претендовать фармкомпании и производители медизделий.

«Это новелла, которую мы предлагаем реализовать, учитывая, что мы видим, насколько серьезный в России создан научно-технологический производственный потенциал для разработки лекарственных препаратов на базе крупнейших наших научных учреждений», – сказал Цыб. Это должно поддержать разработки медучреждений, находящиеся на первой и второй фазе клинических исследований.

Предполагается, что смогут быть задействованы научные центры «вне зависимости от ведомственной подчиненности», уточнил Сергей Цыб.

С 1 января 2020 года изменились правила предоставления субсидий производителям по программе «Фарма-2020». Теперь они выдаются под проекты по разработке современных технологий, организации их производства и вывод на рынок препаратов и медизделий. Фармкомпании и производители медизделий смогут компенсировать не более 70% затрат на оплату труда работников, материальные расходы, накладные расходы (до 60%), услуги российских и зарубежных партнеров по проведению клинических исследований (до 80%). Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе.

Действующая госпрограмма предполагает выделение в 2020 году на ее реализацию 11 млрд рублей.

Минпромторг несколько лет готовит к утверждению новую стратегию развития фарммедпрома «Фарма-2030», впервые представленную летом 2018 года. Проект стратегии был представлен в правительство РФ и сейчас дорабатывается, отметил Цыб.

Кроме того, ведомство вместе с участниками рынка выделило перечень субстанций, которые сейчас не производятся в РФ, но нужны для производства жизненно важных препаратов, указал Цыб. Они должны быть импортозамещены с учетом возможностей российских компаний. Как именно будет поддерживаться и контролироваться эта деятельность, он не уточнил.

Этой весной на фоне ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции многие российские фармпроизводители столкнулись с дефицитом импортных субстанций, тогда как из них производится 80% отечественных лекарств.

Фото: minpromtorg.gov.ru

vademec