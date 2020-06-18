В Госдуме предложили отложить штрафы за нарушения в сфере маркировки лекарств на полгода

Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов 15 июня внес в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящие отдельную систему штрафов за нарушения, связанные с маркировкой товаров «средствами идентификации», к которым относятся и лекарства. Вступление в силу этой системы он предложил перенести на полгода со дня публикации изменений. Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов 15 июня внес в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящие отдельную систему штрафов за нарушения, связанные с маркировкой товаров «средствами идентификации», к которым относятся и лекарства. Вступление в силу этой системы он предложил перенести на полгода со дня публикации изменений.

Сейчас в КоАП действуют положения о штрафах за производство и оборот товаров без маркировки или другой информации, предусмотренной законодательством о техрегулировании, и товаров без специальных акцизных марок. Гаврилов предложил дополнить эту статью отдельными штрафами за ввод в оборот немаркированных товаров и лекарств, «подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», отличив эту категорию от «иной маркировки».

Отдельно Сергей Гаврилов предложил установить штрафы за производство и продажу лекарств без «нанесения средств идентификации»: для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч с конфискацией самих товаров. Сейчас за производство штрафы такие же, за продажу – от 2 до 4 тысяч для граждан, от 5 до 10 тысяч для должностных лиц, от 50 до 300 тысяч – для юрлиц.

Еще автор документа отдельно выделил штрафы за нарушения в сфере предоставления сведений о маркировке оператору системы мониторинга: от 1 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц.

Однако вступление в силу новых положений предлагается отложить на полгода со дня официального опубликования «в целях снижения административного давления на бизнес и во избежание необоснованного привлечения юрлиц и предпринимателей к ответственности в условиях правовой неопределенности переходного периода».

В начале июня 2020 года руководитель межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения Андрей Исаев сообщил, что депутаты на этот раз не собираются инициировать перенос срока запуска обязательной маркировки лекарств, но предложат не штрафовать участников системы в переходный период.

Маркировка лекарств должна стать обязательной с 1 июля 2020 года. С 1 октября 2019 года средства идентификации необходимо наносить на препараты из госпрограммы «Семь нозологий» (сейчас – «14 ВЗН»).