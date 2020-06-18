«Инвитро» начал продажу питьевой воды под собственным брендом в медицинских офисах холдинга

Холдинг «Инвитро» начинает продажу питьевой воды под собственным брендом в медицинских офисах компании. Вода высшей категории будет продаваться в таре объемом 0,275 литров в двух видах – для обычных пациентов и спортсменов, стоимость одной бутылки составит 50 рублей. С 15 июня продукцию можно будет приобрести в офисах холдинга в Москве, масштабирование на остальные регионы России, включая выход на продуктовые сети и аптеки, запланировано до конца 2020 года. Холдинг «Инвитро» начинает продажу питьевой воды под собственным брендом в медицинских офисах компании. Вода высшей категории будет продаваться в таре объемом 0,275 литров в двух видах – для обычных пациентов и спортсменов, стоимость одной бутылки составит 50 рублей. С 15 июня продукцию можно будет приобрести в офисах холдинга в Москве, масштабирование на остальные регионы России, включая выход на продуктовые сети и аптеки, запланировано до конца 2020 года.

«Инвитро» разработал собственную четырехступенчатую систему проверки бутилированной воды, которую проводит в собственных лабораторных комплексах более чем по 50 показателям качества и безопасности. Холдинг намерен стать оператором поставки высококачественной питьевой воды с подтвержденными показателями безопасности.

Как рассказали в компании, вода высшей категории, кроме более жестких нормативов по органолептическим и санитарно-токсикологическим показателям, должна также соответствовать критериям физиологической полноценности по содержанию основных жизненно важных биогенных элементов – кальция, магния, калия, йода и фтора. «Инвитро» провел исследование продукции более чем пяти производителей, в результате был отобран партнер с собственной артезианской скважиной, расположенной в экологически чистом районе Рязанской области, вдали от промышленных производств.

В течение года планируется расширение географии проекта на все регионы присутствия «Инвитро», а также вывод продукта в продажу в продуктовые сети и аптеки. Кроме того, запланировано расширение продуктовой линейки, в скором времени в продаже появится вода для детского питания и несколько других разновидностей.

Проект по выпуску питьевой бутилированной воды «H2O проверено INVITRO» стартовал в начале 2020 года, на первом этапе питьевая вода была доступна для заказа в Москве и Московской области в таре объемом 19 литров.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году и объединяет более 1,4 тысячи медицинских офисов, а также восемь лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 150 тысяч различных тестов. В 2019 году «Инвитро» открыл 130 собственных и 100 франчайзинговых точек. Основными направлениями экспансии стали Москва, Уральский и Северо-Западный федеральные округа. Оборот холдинга в 2019 году составил 20 млрд рублей.

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