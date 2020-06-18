Сбербанк переименовал телемедицинский сервис DocDoc

«Сегодня, особенно учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы видим устойчивое развитие телемедицинских сервисов, которые позволяют решать большинство возникающих вопросов между пациентом и врачом удаленно. Данная тенденция подтверждается в том числе растущей популярностью сервисов компании DocDoc. Сбербанк намерен применить свои технологии и опыт в построении онлайн-сервисов для развития многофункционального сервиса «СберЗдоровье», – сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
По информации СПАРК-Интерфакс, домен для сервиса «СберЗдоровье» был создан 7 мая 2020 года, а зарегистрирован в июне.
Сбербанк приобрел 80% акций появившегося в 2012 году российского онлайн-сервиса DocDoc для поиска и записи на прием к врачам в мае 2017 года, сумма сделки не раскрывалась. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «ДокДок» в 2019 году составила более 537,9 млн рублей, чистая прибыль – 81,4 млн рублей. По данным компании, с 2017 года оборот «ДокДок» вырос в 10 раз и составляет 1,5 млрд рублей в год.
В марте 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил приложение DocDoc президенту Владимиру Путину, а в октябре 2019 года DocDoc, получив медицинскую лицензию, внедрил возможность авторизации пользователя на своем сайте с помощью его аккаунта на портале госуслуг и с использованием единой системы идентификации и аутентификации.
В мае 2020 года DocDoc также анонсировал запуск программы поддержки людей старшего поколения в период пандемии коронавируса нового типа. Для получателей услуг сервис стал бесплатным.
Фото: newsivanovo.ru