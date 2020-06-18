Сбербанк переименовал телемедицинский сервис DocDoc

Сбербанк запустил многофункциональный телемедицинский сервис «СберЗдоровье», создав его на базе ранее приобретенного кредитной организацией аналогичного сервиса DocDoc. Ребрендинг платформы начат 17 июня. Сбербанк запустил многофункциональный телемедицинский сервис «СберЗдоровье», создав его на базе ранее приобретенного кредитной организацией аналогичного сервиса DocDoc. Ребрендинг платформы начат 17 июня.

«Сегодня, особенно учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы видим устойчивое развитие телемедицинских сервисов, которые позволяют решать большинство возникающих вопросов между пациентом и врачом удаленно. Данная тенденция подтверждается в том числе растущей популярностью сервисов компании DocDoc. Сбербанк намерен применить свои технологии и опыт в построении онлайн-сервисов для развития многофункционального сервиса «СберЗдоровье», – сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

По информации СПАРК-Интерфакс, домен для сервиса «СберЗдоровье» был создан 7 мая 2020 года, а зарегистрирован в июне.

Сбербанк приобрел 80% акций появившегося в 2012 году российского онлайн-сервиса DocDoc для поиска и записи на прием к врачам в мае 2017 года, сумма сделки не раскрывалась. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «ДокДок» в 2019 году составила более 537,9 млн рублей, чистая прибыль – 81,4 млн рублей. По данным компании, с 2017 года оборот «ДокДок» вырос в 10 раз и составляет 1,5 млрд рублей в год.

В марте 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил приложение DocDoc президенту Владимиру Путину, а в октябре 2019 года DocDoc, получив медицинскую лицензию, внедрил возможность авторизации пользователя на своем сайте с помощью его аккаунта на портале госуслуг и с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

В мае 2020 года DocDoc также анонсировал запуск программы поддержки людей старшего поколения в период пандемии коронавируса нового типа. Для получателей услуг сервис стал бесплатным.

Фото: newsivanovo.ru

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