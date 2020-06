НИЦ им. Гамалеи начал клинические испытания вакцины от коронавируса Сбербанк переименовал телемедицинский сервис DocDoc » ВОЗ назвала «научным прорывом» результаты испытаний дексаметазона от COVID-19 ВОЗ сообщила об успешных результатах клинических испытаний недорогого противовоспалительного препарата дексаметазон при коронавирусной инфекции у пациентов c тяжелым состоянием в Великобритании. Применение препарата пациентами, подключенными к аппаратам ИВЛ, по предварительным данным, снижает смертность на треть, а у пациентов на кислородном лечении – на 20%. ВОЗ сообщила об успешных результатах клинических испытаний недорогого противовоспалительного препарата дексаметазон при коронавирусной инфекции у пациентов c тяжелым состоянием в Великобритании. Применение препарата пациентами, подключенными к аппаратам ИВЛ, по предварительным данным, снижает смертность на треть, а у пациентов на кислородном лечении – на 20%. «Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, многочисленные британские больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот направленный на спасение жизней научный прорыв», – сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, это первое лечение, результаты которого подтверждают снижение смертности пациентов с COVID-19, нуждающихся в вентиляции легких или кислородной терапии. Эффективность дексаметазона проверялась в ходе исследования Recovery. В общей сложности 2 104 пациента получали по 6 мг дексаметазона ежедневно в течение 10 дней. Их результаты сопоставлены с 4 321 пациентами, проходившими стандартную терапию и не получавшими дексаметазон. Дексаметазон используется с 1960-х годов при воспалительных заболеваниях и некоторых видах рака. В России препарат зарегистрирован почти у 30 компаний. Во временных рекомендациях Минздрава РФ по диагностике, профилактике и лечению коронавирусной инфекции дексаметазон в комбинации с канакинумабом присутствует в одной из схем лечения при цитокиновом шторме. ВОЗ в конце мая 2020 года приостановила испытания противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин от коронавирусной инфекции. Такой шаг последовал за публикацией в журнале The Lancet, показавшей, что препараты не доказали свою эффективность, при этом риск осложнений при их приеме повышен. Авторы позже отозвали публикацию из-за того, что не смогли завершить независимую проверку данных. Тем не менее FDA отозвало разрешение на экстренное применение гидроксихлорохина.

Источник: ВОЗ