НИЦ им. Гамалеи начал клинические испытания вакцины от коронавируса

Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 17 июня приступил к клиническим испытаниям безопасности и иммуногенности вакцины от COVID-19. Разрешение на проведение КИ Минздрав РФ выдал 16 июня. Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 17 июня приступил к клиническим испытаниям безопасности и иммуногенности вакцины от COVID-19. Разрешение на проведение КИ Минздрав РФ выдал 16 июня.

КИ могут занять 1,5 месяца, рассказал директор центра Александр Гинцбург. Испытуемым предстоит находиться в стационаре в течение 28 дней: вакцина будет вводиться дважды – в нулевой и на 21 день.

В испытаниях задействовано Минобороны. Военнослужащие составляют одну из групп добровольцев. На исследование вакцины и ее тестирование на 60 добровольцах уйдет 15,9 млн рублей. НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи заключил контракт на эти услуги с ООО «Экселлена» из Санкт-Петербурга.

Минздрав 16 июня выдал действующее до конца 2020 года разрешение на I-II фазу клинических исследований вакцин для профилактики коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак и Гам-Ковид-Вак Лио. Испытания будут проходить в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко и Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.

Сотрудники НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи неофициально уже испытали вакцину на себе. Об этом Александр Гинцбург сообщил в конце мая, чем вызвал реакцию со стороны Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), заявившей, что это является нарушением основ КИ и законодательства. «Культура подвига присутствует у ученых всегда», – прокомментировал опыт министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Конечно, нужно проходить определенную этапность. Я понимаю, что имели ту платформу, которая тестировалась, в том числе для других инфекционных заболеваний, и уровень безопасности, конечно, присутствовал», – добавил министр.

В разработку вакцины вложился Сбербанк. Кредитная организация выступит в роли проектного офиса и будет помогать организации производства продукта. Для этого Сбербанк в мае 2020 года зарегистрировал дочернее предприятие ООО «Иммунотехнологии» с основным видом деятельности «оптовая торговля фармпродукцией».

Производство будет налажено на заводах «Р-Фарма» и холдинга Alium. «Р-Фарм» уже привлек средства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в подготовку мощностей. Всего РФПИ и «Р-Фарм» вложат 4 млрд рублей в организацию выпуска двух вакцин и препарата олокизумаб, который исследуется на эффективность от коронавируса.