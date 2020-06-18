При НМИЦ им. Алмазова построят центр ядерной медицины

Минздрав РФ подготовил проект правительственного постановления о предоставлении субсидии из федбюджета в размере более 3,9 млрд рублей на строительство центра ядерной медицины при Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Параллельно НМИЦ в очередной раз объявил конкурс по поиску подрядчика на возведение другого объекта – научно-образовательного комплекса стоимостью более 5 млрд рублей.

Согласно проекту документа, субсидия на строительство центра ядерной медицины должна быть предоставлена поэтапно в 2020–2023 годах, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год. Планируется, что общая площадь центра составит 8,5 тысячи кв. м.

В центре разместятся отделение радионуклидного обеспечения (1,5 тысячи кв. м), отделение диагностических исследований (1,5 тысячи кв. м), отделение лучевой терапии с группой предлучевой подготовки (2,5 тысячи кв. м), дневной стационар (450 кв. м), отделение радинуклидной терапии (2,55 тысячи кв. м) и вертолетная площадка с инфраструктурой.

«На базе Центра ядерной медицины будет развернут научно-образовательный центр для обучения и подготовки по специальностям: радиология, радиотерапия, онкология, радиохимия, медицинская физика», – также сообщается в пояснительной записке к проекту постановления.

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта продлится до 25 июня 2020 года.

Параллельно НМИЦ им. В.А. Алмазова 15 июня объявил о «запросе предложений в электронной форме» по строительству научно-образовательного комплекса в Санкт-Петербурге. Начальная максимальная цена контракта составляет более 5,3 млрд рублей. В апреле 2020 года НМИЦ уже объявлял конкурс с такой же ценой контракта, однако определение поставщика было отменено, так как не было подано ни одной заявки.

До этого – в конце декабря 2019 года – тендерная комиссия научно-образовательного комплекса НМИЦ им. В.А.

Алмазова признала несостоявшимся второй конкурс на строительство научно-образовательного комплекса клиники в связи с отсутствием предложений от подрядчиков. Начальная максимальная цена контракта тогда составляла 5,1 млрд рублей. На первый конкурс, объявленный НМИЦ в ноябре 2019 года, также не подал заявок ни один из потенциальных участников.

При этом общая стоимость проектирования и строительства научно-образовательного комплекса при НМИЦ им. В.А. Алмазова, согласно постановлению Правительства РФ №495 от 12 апреля 2020 года, оценивается в 6,776 млрд рублей. Ранее на создание комплекса планировалось выделить 6,822 млрд рублей.