«Московский эндокринный завод» осуществил ввоз незарегистрированного в РФ препарата Онкаспар

В рамках исполнения правительственных решений об оказании медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжелой патологией, «Московский эндокринный завод», находящийся в ведении Минпромторга России, осуществил ввоз 500 упаковок не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата, соответствующему международному непатентованному наименованию пэгаспаргаза (торговое наименование – «Онкаспар»).

Ввоз препарата осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 г., № 1059-р.

На сегодняшний день зарегистрированных лекарственных препаратов пэгаспаргазы и производителей в России нет. Ещё в августе 2019 года госрегистрация Онкаспара была отменена по заявлению единственного держателя соответствующего регистрационного удостоверения «Медак ГмбХ».

Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб прокомментировал ситуацию:

«Мы всегда прикладываем все усилия для обеспечения пациентов лекарственными препаратами. Когда речь идет о детских жизнях, первостепенная задача государства и промышленности создать все условия для доступности необходимых лекарств. Если у нас есть возможность обеспечить собственное производство или необходимо увеличить его объемы – мы это делаем, когда речь идет о лекарственных препаратах, находящихся под патентной защитой, когда у зарубежных партнеров отсутствует заинтересованность в их поставке, либо у нас отсутствуют необходимые технологические решения, как в данном случае, мы идем на крайние меры. Благодаря слаженной работе правительства, федеральных ведомств и ФГУП «Московский эндокринный завод», в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанными с ней барьерами, препятствующими товарообороту между странами, поставка Онкаспара осуществлена в максимально короткие сроки.»

Лекарственный препарат будет доставлен в определенные Минздравом России медицинские организации субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи в условиях стационара. Поставка второй и третьей партий Онкаспара планируется соответственно в августе и сентябре текущего года.

Лекарственный препарат Онкаспар (в лекарственной форме — лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750 МЕ/мл, 5мл, №1,) в сочетании с другими цитостатиками применяется у детей для терапии острого лимфобластного лейкоза (злокачественная опухоль кроветворной системы).

gmpnews