Сергей Цыб: за пять лет число производителей субстанций в России выросло на 80%

С 2015 по 2019 годы число площадок, производящих субстанции в России, выросло почти на 80% до 95 предприятий. Такими данными поделился в ходе конференции «Фармацевтическая промышленность в 2020 году» 17 июня первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

ЕСЛИ УЧИТЫВАТЬ ИТОГИ 2019 ГОДА, ТО ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПРИРОСТ СУБСТАНЦИЙ ПО НОМЕНКЛАТУРЕ СОСТАВИЛ ОКОЛО 60%, И НА ПОЧТИ 80% УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМСУБСТАНЦИЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ. А ЭТО СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ, ЧЕМ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА, КОТОРАЯ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЕЕ ГЛУБОКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, А ЗНАЧИТ, ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ НА ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА И ПОВЫШАЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ.

По словам Цыба, в период пандемии СOVID-19 министерство совместно с ФБУ «ГИЛС и НП», а также участниками рынка провело детализированный анализ субстанций препаратов из перечня ЖНВЛП, которые не производятся на территории России и в перспективе могут быть импортозамещены с учетом возможностей отечественных компаний. «Мы сопоставляем собственные производственные технологические возможности для организации выпуска субстанций на территории России», — отметил Цыб.

Государственная программа «Фарма-2020» создала фундамент для отечественного производства готовых лекарственных форм и субстанций. На развитие производства субстанций в стране ориентирована и стратегия «Фарма-2030». По словам Цыба, разработанный проект стратегии был направлен в Правительство РФ, и сейчас идет активная работа над ним.

gmpnews