Takeda и Neurocrine Bio будут разрабатывать препараты для лечения психических расстройств

Американская биофармацевтическая компания Neurocrine Biosciences и японская Takeda Pharmaceutical, для которой нейробиология является одной из основных терапевтических областей, объявили о стратегическом сотрудничестве в области разработки и коммерциализации методов лечения психических расстройств. Сотрудничество включает в себя, в том числе, три актива на разных стадиях клинической разработки, одна из молекул находится во второй фазе исследований, предназначена для отрицательных симптомов шизофрении.

В целом же, в рамках партнерства, Takeda предоставила эксклюзивную лицензию компании Neurocrine Biosciences для семи программ экспериментальных разработок:

TAK-831 является первым в своем классе ингибитором D-аминокислотной оксидазы (DAAO). На данный момент уже завершены несколько исследований фазы I, в настоящее время TAK-831 находится во второй фазе испытаний, включая исследование INTERACT в отношении отрицательных симптомов шизофрении.

является первым в своем классе ингибитором D-аминокислотной оксидазы (DAAO). На данный момент уже завершены несколько исследований фазы I, в настоящее время TAK-831 находится во второй фазе испытаний, включая исследование INTERACT в отношении отрицательных симптомов шизофрении. TAK-653 является первым в своем классе потенциатором альфа-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты (AMPA). TAK-653 завершил исследования фазы I и готов к исследованию фазы II для лечения резистентной депрессии.

является первым в своем классе потенциатором альфа-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты (AMPA). TAK-653 завершил исследования фазы I и готов к исследованию фазы II для лечения резистентной депрессии. TAK-041 является первым в своем классе агонистом рецепторов 139 (GPR139), связанных с G-белком. TAK-041 завершил несколько исследований фазы I и готов к исследованию фазы II с потенциалом для лечения ангедонии при депрессии. Ангедония — это психологическое состояние, характеризующееся неспособностью испытывать удовольствие.

является первым в своем классе агонистом рецепторов 139 (GPR139), связанных с G-белком. TAK-041 завершил несколько исследований фазы I и готов к исследованию фазы II с потенциалом для лечения ангедонии при депрессии. Ангедония — это психологическое состояние, характеризующееся неспособностью испытывать удовольствие. и ещё четыре доклинических программы.

Кевин Горман (Kevin Gorman), генеральный директор Neurocrine Biosciences:

БЛАГОДАРЯ НАШЕМУ ГЛУБОКОМУ ПОНИМАНИЮ ОБЛАСТИ ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ, МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ, УСТОЙЧИВОЙ К ЛЕЧЕНИЮ ДЕПРЕССИИ И АНГЕДОНИИ В РАМКАХ ПРОЦЕССА КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

По мнению представителя Takeda, компания Neurocrine Biosciences является идеальным партнером для продолжения разработки портфеля, относящемуся к направлению «психиатрия». Стратегическое партнерство позволит продвигать клинические исследования для лечения редких неврологических заболеваний, таких как нарколепсия, врожденная энцефалопатия и нейродегенеративные состояния.

Согласно условиям соглашения, Neurocrine Biosciences будет отвечать за разработку и коммерциализацию всех соединений, включенных в сотрудничество. Takeda получит авансом в общей сложности 120 млн долларов. Кроме того, Takeda получит право на этапы разработки до 495 млн долларов и при достижении коммерческих целей до 1,4 млрд долларов и до двузначных отчислений от чистой продажи.

gmpnews