Минздрав рассмотрит новую информацию о гидроксихлорохине

Минздрав рассмотрит имеющиеся данные о препарате гидроксихлорохин, который входит в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Ранее ВОЗ объявила о прекращении испытаний препарата в качестве средства лечения COVID-19.

Рабочая группа Минздрава, которая разрабатывает методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19, находится в процессе рассмотрения новой информации о гидроксихлорохине, сообщает стопкоронавирус.рф.

17 июня ВОЗ приняла решение остановить испытание гидроксихлорохина при коронавирусной инфекции, пересмотрев имеющиеся данные. В других исследованиях препарат не способствовал снижению смертности у госпитализированных с COVID-19 пациентов, рассказали в организации.

Указанная информация о гидроксихлорохине поступила в рабочую группу COVID-19 и сейчас рассматривается. Пересмотр временных методических рекомендаций Минздрава проводится при появлении новых научных данных, результатов клинических исследований и регистрации новых лекарственных препаратов, говорится в сообщении министерства.

Анастасия Теслина

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