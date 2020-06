Компания Novo Nordisk снизила в РФ цену на препарат для лечения сахарного диабета

Согласно инструкции по применению, продолжительность действия одной инъекции составляет более 24 часов1,2,3. Растворимая форма препарата не требует ресуспендирования1.

«Препарат имитирует почти физиологическую секрецию инсулина и направлен на контроль гликемии, а также значительное снижение количества гипогликемий и улучшение качества жизни пациентов», – отмечает заведующая кафедрой эндокринологии и диабетологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор Ирина Демидова.

Известно, что гипогликемии, в первую очередь ночные, серьезно осложняют терапию СД и становятся барьером к ее интенсификации4. Риск развития гипогликемий, особенно тяжелых, затрудняет достижение целей лечения. В этой связи актуальная задача современной диабетологии – внедрение в практику препаратов, обладающих сахароснижающим действием и минимальным риском развития гипогликемий.

Согласно исследованиям, комбинация инсулин деглудек + инсулин аспарт снижает уровень гликированного гемоглобина на 1,3%. Препарат можно вводить в любое время суток с основным приемом пищи1.

«Комбинация базального и прандиального инсулинов в одной шприц-ручке также способствует комфортной инсулинотерапии, так как позволяет снизить общее количество инъекций до 1–2 в сутки, – говорит медицинский директор Novo Nordisk в РФ Николай Лебедев. – Это повышает комплаентность пациентов – люди с диабетом начинают лучше выполнять рекомендации врача».

Препарат инсулин деглудек + инсулин аспарт впервые был зарегистрирован в декабре 2012 года, в Европе – в январе 2013 года. С тех пор он применяется в 33 странах мира.

В России препарат зарегистрирован в 2013 году и представлен на рынке с 2016 года. Он включен в перечни ЖНВЛП и ОНЛС, а также в утвержденные Министерством здравоохранения РФ «Клинические рекомендации по лечению сахарного диабета 2 типа у взрослых 2019 г.», справочник «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом».

«Снижение цены на препарат на 36% в РФ делает его более доступным для российских пациентов, что очень важно в текущей ситуации, когда система здравоохранения испытывает значительную финансовую нагрузку в связи с пандемией COVID-19», – подчеркивает вице-президент и генеральный директор Novo Nordisk в России и Беларуси Ханс Дюиф».

