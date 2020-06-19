Компания Servier завершила тестирование полного цикла системы маркировки и прослеживаемости

Международная фармацевтическая компания Servier объявила о завершении серии процедур тестирования и валидации систем прослеживаемости движения лекарственных препаратов, произведенных на заводе в России. Первая партия сериализованных лекарственных препаратов была отгружена со склада оптовой торговли партнеру-дистрибьютору.

Servier совместно с партнером в области логистики и информационных систем, компанией «Сантэнс Сервис», завершила валидацию процессов обработки и дистрибьюции сериализованных лекарственных препаратов на платформе 3PL (Third Party Logistics). В ходе PQ-тестирования в продуктивной среде производилась проверка процессов приемки, внутрискладских операций и отгрузки.

В результате производитель осуществил поставку партии лекарственных препаратов на склад дистрибьютора «ФК Пульс». На каждом этапе, включая приемку дистрибьютором, данные о лекарственных препаратах передавались в систему МДЛП благодаря ИТ-решению Check, Track & Trace (CTT), разработчика «Фарма Трэйс». Таким образом, Servier полностью завершила подготовку к производству и дистрибьюции сериализованных лекарственных препаратов на фармацевтическом заводе в Москве.

«Это важный завершающий шаг подготовки нашего локального производства к внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов, — прокомментировал событие генеральный директор завода «Сервье РУС» Кристоф Влодарчик. — Мы планомерно работаем, чтобы завершить тестирование всех процессов к целевой дате 1 июля 2020 года, и в ближайшее время рассчитываем начать коммерческие поставки».

«Фармацевтическая отрасль – одна из ведущих для московской промышленности, — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. — За первый квартал наши предприятия отгрузили товаров на 31,3 млрд рублей, что почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. С 1 июля маркировка лекарственных препаратов станет обязательной по всей стране. Она позволит обеспечить надежность и безопасность лекарственных средств, попадающих в руки конечному потребителю. Компания «Сервье» — одна из первых в стране, запустившая эту работу».

«Совместно с Servier мы развивали этот проект на протяжении почти полутора лет, — сообщил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов. — Сейчас степень его готовности максимально высокая, мы не ожидаем сбоев с началом масштабных операций с сериализованной продукцией. Отличных результатов нам удалось достичь в том числе благодаря слаженной работе с высококомпетентной локальной командой фармпроизводителя».

«В рамках проекта для компании «Сервье» мы успешно решили комплекс поставленных задач, внедрив продукт Check, Track & Trace (СТТ), — заявил директор по продукту ООО «Фарма Трейс» Дмитрий Баглей. — Это облачное решение, объединяющее на своей платформе ключевых участников цепи поставки. СТТ — доступный и эффективный инструмент по обеспечению прослеживаемости товаров в рамках цепочки поставок, причем без дополнительных затрат на серверное оборудование, поддержку собственной инфраструктуры и на дополнительные человеческие ресурсы для мониторинга информационных обменов».

Источник: Servier

pharmvestnik