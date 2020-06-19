Противоревматоидный препарат Roche не показал эффективности при начале пневмонии из-за COVID-19

Исследование препарата «Актемра» в Италии показало его неэффективность при начале пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Тем не менее планируются дополнительные исследования препарата при других характеристиках COVID-19.

Препарат «Актемра» (тоцилизумаб) швейцарской компании Roche не показал результатов в исследовании при начальной стадии коронавирусной пневмонии, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на исследователей.

В клиническое исследование включили лишь треть запланированных участников – всего 126 пациентов. После промежуточного анализа результатов, которые показали недостаточные доказательства эффективности препарата, дальнейший набор участников остановили.

Препарат неэффективен у всех пациентов с пневмонией при COVID-19, однако не исключено, что в некоторых подгруппах ответ на лечение будет лучше, считают исследователи. Тем временем Roche завершила набор участников в другое исследование тоцилизумаба у госпитализированных пациентов с тяжелой пневмонией при COVID-19. Первые данные этого испытания появятся в течение лета.

В конце мая компания объявила также, что намерена провести клинические исследования комбинации тоцилизумаба с противовирусным препаратом remdesivir при тяжелом течении коронавирусной пневмонии в сравнении с режимом, где применяется только remdesivir.

Анастасия Теслина

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