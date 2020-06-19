Большинство регионов обеспечили высокую готовность аптек к работе с маркированными лекарствами

С 1 июля маркировка станет обязательной для всех лекарств. В 93% субъектах РФ к системе маркировки лекарств подключены более 70% аптек. Среди федеральных округов наилучший показатель у Приволжского ФО, где в системе ГИС МДЛП зарегистрировано 88% аптечных организаций.

С 1 июля маркировка станет обязательной для всех лекарств. Минздрав обращает внимание на необходимость регистрации в ГИС МДЛП для плавного вхождения в систему маркировки. Аптеке можно настроить работу с маркировкой за три дня, в ускоренном режиме — за день. В 93% субъектов РФ к системе маркировки лекарств подключены более 70% аптек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Согласно данным на 11 июня, в системе мониторинга движения лекарственных препаратов было зарегистрировано 100% аптечных организаций из Чукотского и Ненецкого автономных округов, Камчатского края, Республики Татарстан, Ульяновской и Новгородской областей. Вплотную к полному охвату регистрацией в системе маркировки приблизились аптечные организации из Забайкальского края (99%), Сахалинской области (97%), Республики Удмуртия (99%), Республики Марий Эл (97%), Республики Тыва (98%), Брянской области (96%), Севастополя (97%) и Астраханской области (97%).

Среди федеральных округов наилучший показатель у Приволжского федерального округа, где в системе ГИС МДЛП зарегистрировано 88% аптечных организаций, а также Южного федерального округа – 87% аптечных организаций. Охват более 90% у Ростовской, Волгоградской, Кировской и Оренбургской областей, республик Калмыкия и Мордовия.

«В связи с тем, что появляются новые участники на рынке, какие-то юрлица реорганизуются, объединяются, данные о регистрации в системе могут варьироваться. 93% субъектов РФ обеспечили подключение более 70% своих аптечных организаций», – говорит Дмитрий Селиванов, директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России.

Фото: Екатерина Погонцева

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