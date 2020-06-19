ВОЗ остановила исследование гидроксихлорохина при COVID-19

Набор участников в группу гидроксихлорохина, который исследовался в составе SOLIDARITY, остановлен. На этот раз из-за уверенности ВОЗ в неэффективности препарата у госпитализированных с COVID-19.

Исследователи, которые занимаются испытанием SOLIDARITY, пересмотрели последние доказательства и решили остановить набор новых участников в группу гидроксихлорохина, рассказала эксперт ВОЗ Ана Мария Энао-Рестрепо. Об этом сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на Reuters.

Как сообщает ВОЗ, это решение основано на результатах, полученных как в самом исследовании, так и другом испытании этого препарата в Великобритании, а также пересмотре всех имеющихся сейчас данных о нем. Эти испытания показали, что гидроксихлорохин не снижает смертность у госпитализированных с COVID-19 пациентов, говорят в организации.

Участников в группе гидроксихлорохина больше набирать не будут, однако те пациенты, которые уже начали его применение в ходе SOLIDARITY, смогут завершить курс либо остановить прием, в зависимости от рекомендации наблюдающего врача, заметила ВОЗ.

Ранее гидроксихлорохин выбыл из британского исследования RECOVERY, где не продемонстрировал значимых улучшений у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Регулятор США отозвал экстренное разрешение на применение противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина при тяжелой форме коронавирусной инфекции, так как заключил, что риски превышают пользу такого лечения.

В седьмых рекомендациях Минздрава России по лечению пациентов с COVID-19 гидроксихлорохин остался в схемах лечения и профилактики.

В конце марта ВОЗ уже объявляла о временном приостановлении испытания гидроксихлорохина, в тот раз это произошло из-за опасений касательно безопасности препарата. После пересмотра данных по безопасности организация пришла к выводу, что его исследование можно возобновить.

Анастасия Теслина

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