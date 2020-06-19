В России будет создан «Консорциум «Медицинская техника» под руководством Минпромторга

Под эгидой Минпромторга России будет создан «Консорциум «Медицинская техника». В него войдут производители тяжелой медицинской техники и оборонно-промышленного комплекса. Курировать работу консорциума предстоит Департаменту радиоэлектронной промышленности, возглавляемому Василием Шпаком.

В России будет создан «Консорциум «Медицинская техника», который будет существовать в форме автономной некоммерческой организации. Об этом сообщили «ФВ» в пресс-службе Минпромторга. Сейчас документы по регистрации АНО находятся в Минюсте России.

Первичными учредителями выступили Ассоциация «Росмедпром», Госкоропорация Росатом, холдинги «Швабе», концерны «Радиоэлектронные технологии (КРЭТ), «Алмаз-Антей», «Моринформсистема-Агат», корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). «Учредителем консорциума может стать любое российское юридическое лицо, разделяющее цели создания консорциума – разработку и производство отечественной медтехники – и готовое участвовать в его создании, функционировании и развитии», – отметили в Минпромторге.

Министерство предлагает создать АНО «Медицинская техника» на базе реорганизации некоммерческого партнерства «Международное объединение разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники» (НП «МОМТ»), которое образовано и действует с 1991 года, объединяя более 80 предприятий.

В дальнейшем будет заключено соглашение между консорциумом и Минпромторгом России о совместной деятельности. «Консорциумы формируют продуктовые линейки, детализируя до ЭКБ, представляют предложения по регулированию рынка, принимают участие в реализации мер регулирования, развивают экспортный потенциал», – пояснили в министерстве цели создания организации.

Ранее представитель медпрома, пожелавший остаться неназванным, сообщил «ФВ», что цель консорциума – отстаивать интересы производителей тяжелой техники в органах власти. «Тяжелой технике – особенно на старте – тяжело конкурировать с иностранными производителями, в частности с Китаем», – пояснил собеседник «ФВ» причину создания холдинга.

Ольга Коберник

pharmvestnik