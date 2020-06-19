Аптечные продажи лекарств с начала года превысили 440 млрд рублей

Аптечные продажи за 23 недели 2020 года составили 440,7 млрд рублей (+3% к аналогичному периоду 2019 года) и 2,3 млрд упаковок (-1% к аналогичному периоду 2019 года).

Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж лекарств аналитической компании AlphaRM, на 23-й неделе 2020 года (период с 1 по 7 июня) аптечные продажи лекарственных средств снизились на 9% в стоимостном и на 15% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2019 года.

Лидирующими брендами на 23-й неделе 2020 года стали «Ксарелто» (+2% к 23-й неделе 2019 года), «Арбидол» (+715%) и «Детралекс» (-22%). Лидерами по продажам на 23 неделе в 2019 году были бренды: «Ксарелто», «Детралекс» и «Мексидол».

Лидерами по продажам по количеству упаковок на 23-й неделе 2020 года стали бренды «Цитрамон П» (-15% к 23-й неделе 2019 года), «Перекись водорода» (-22%) и «Хлоргексидин» (-19%).

Средняя цена за условную упаковку лекарственного препарата на 23 неделе выросла относительно 22 недели 2020 года на 1% и достигла 198 руб.

pharmvestnik