Минздрав закупит реагенты для тестирования на ВИЧ

Минздрав России объявил аукционы на поставку реактивов для тестирования ВИЧ в рамках реализации постановления Правительства РФ №1438 от 27.12.2012.

Объявления о проведении закупок размещены на сайте zakupki.gov.ru

– Поставка наборов реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточных цитофлуориметрах EPICS XL и/или Cytomics FC 500 и/или Navios для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 124 810,00 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 26.06.2020.

– Поставка наборов регентов (реактивов) для выявления антител к ВИЧ методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-1 и ВИЧ-2 с использованием рекомбинантных белков.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 806 377,20 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 26.06.2020.

– Поставка наборов реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека для количественного определения РНК ВИЧ-1 молекулярно-биологическими методами для анализаторов GeneXpert DX Cepheid.

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 725 000,00 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 23.06.2020.

– Поставка тест-систем (наборов реагентов) для определения количества РНК вируса гепатита С молекулярно-биологическим методом для анализатора GeneXpert DX Cepheid.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 937 500,00 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 23.06.2020.

Елена Сидорова

pharmvestnik