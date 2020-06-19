Gilead сообщила о включений детей в исследование remdesivir при коронавирусной инфекции

Компания Gilead Sciences начнет набор пациентов детского возраста в клиническое испытание remdesivir при умеренных и тяжелых проявлениях COVID-19. Исследование пройдет в более чем 30 центрах в США и Европе.

Американская Gilead Sciences начнет исследование противовирусного препарата remdesivir у детей, госпитализированных с COVID-19, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на сообщение компании.

В исследовании 2/3 фазы примут участие примерно 50 пациентов от новорожденных до подросткового возраста со средне-тяжелым течением коронавирусной инфекции, при этом контрольной группы не будет. Испытание будет проводиться в более чем 30 центрах США и Европы, пишет производитель.

Препарат уже назначался пациентам детского возраста с тяжелой формой COVID-19 по программам сочувственного применения с февраля, отмечает компания. В мае FDA выдало remdesivir экстренное разрешение на применение по тем же показаниям. Также препарат уже одобрен для экстренного применения при тяжелом течении COVID-19 в Индии, Южной Корее, Сингапуре, а в Японии официально одобрен по ускоренной процедуре. Европейский регулятор пока рассматривает заявку на его условную регистрацию при COVID-19 в ЕС.

Анастасия Теслина

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