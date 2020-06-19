Фармпроизводителям предложили вторую систему маркировки лекарственных средств

Система маркировки лекарственных средств не исключает возможности проникновения фальсифицированных препаратов на рынок. Для того, чтобы обеспечить надежную защиту от подделок, необходимо внедрить дополнительную систему пломбирования упаковки.

Система маркировки лекарственных средств позволяет отслеживать движение препаратов от производителя до конечного потребителя, но не защищает упаковку от вскрытия, а потому риск попадания фальсифицированной продукции сохраняется. Чтобы решить проблему, необходимо обеспечить особое опломбирование пачек. Об этом говорилось на заседании Межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции фармацевтической и медицинской промышленности, которое состоялось в Минпромторге в формате ВКС 17 июня.

Ассоциация международных фармацевтических производителей готова рассмотреть эту идею и, не исключено, даже поддержать ее при условии отказа от реализуемого проекта по маркировке, коль скоро, как отметил презентующий, маркировка в ее текущем виде не решает проблем с защитой населения от контрафакта, фальсификата и недоброкачественной продукции, подчеркнул исполнительный директор AIPM Владимир Шипков.

«В противном случае это уж слишком: код на код с двойной оплатой», — добавил Шипков.

Несколько других участников совещания, которые предпочли остаться анонимными, в разговоре с «ФВ» негативно отнеслись к инициативе Минпромторга, которую некоторые уже назвали второй (или двойной) маркировкой. Во-первых, эпидемиологическая обстановка не располагает к подобным экспериментам и дополнительным расходам. Во-вторых, для начала необходимо наладить все процессы, связанные с маркировкой лекарственных средств. И хотя само совещание, по словам очевидцев, больше напоминало обычную презентацию отдельно взятой коммерческой фирмы, прозвучавшие заявления не могут не вызывать тревогу у представителей отрасли. Хотя бы потому, что при внедрении МДЛП защита от подделок называлась чуть ли не ключевым мотивом.

«ФВ» направил запрос в Минпромторг с просьбой прокомментировать перспективы введения дополнительных средств защиты лекарств от фальсифицирования.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik