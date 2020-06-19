Общественные организации оспаривают патент на препарат «Трувада»

Благотворительный фонд «Гуманитарное действие» подал возражение против патента 015145, который защищает на территории России комбинацию двух антиретровирусных препаратов – тенофовира и эмтрицитабина.

Благотворительный фонд «Гуманитарное действие» при технической и информационной поддержке «Коалиции по готовности к лечению» подал возражение против патента 015145, который защищает на территории России комбинацию двух антиретровирусных препаратов – тенофовира и эмтрицитабина. Об этом сообщается на портале «Коалиции по готовности к лечению».

Тенофовир/эмтрицитабин (сокращенно TDF/FTC) используется в комплексной терапии ВИЧ-инфекции в комбинации с другими лекарственными средствами. Кроме того, он одобрен для использования в качестве доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. В России он поставляется на рынок под торговым наименованием «Трувада», в мире зарегистрировано много дженериков.

Первое заседание по поводу оспаривания патента должно было состояться 22 апреля 2020 года, однако ввиду эпидемии коронавируса и из-за ходатайства представителей патентообладателя оно было перенесено на 17 июня 2020 года.

Евразийский патент 015145 действует до 13 января 2024 года (заявка была подана в 2004 г.). Право интеллектуальной собственности предусматривает выдачу патента на изобретение на территории действия Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), в которую входит Россия, на 20 лет с возможностью продления еще максимум до 5 лет, если патентообладатель подает соответствующее заявление. Патент 015145 был продлен в нескольких странах ЕАПК, однако в России продления не произошло, и возможности для этого уже исчерпаны.

Соответственно, в случае отмены патента в 2020 году будет выиграно около трех лет отсутствия патентной монополии, что позволит государству и пациентам сэкономить значительные средства, закупая дженерики тенофовира/эмтрицитабина. Текущая цена на тенофовир/эмтрицитабин в РФ – около 14 тыс. руб. за месячную упаковку в государственных закупках. Стоимость дженериков в мире – до 5 долл. за тот же месячный курс.

«При этом в государственной программе лечения в России комбинированный препарат тенофовир/эмтрицитабин практически недоступен. Он назначен всего нескольким сотням пациентов из 535 тысяч человек, которые получали антиретровирусную терапию в связи с ВИЧ-инфекцией в России на конец 2019 года. При этом TDF/FTC входит в состав основной схемы для начала лечения ВИЧ-инфекции, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения и российскими специалистами. Также эта комбинация одобрена для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции», – сообщает «Коалиция по готовности к лечению».

Низкая доступность препарата связана со многими факторами, но в корне проблем, на взгляд общественников, – крайне высокая цена, обусловленная патентной монополией. Цена была названа в качестве основной причины, по которой в 2017 году специальная комиссия отказалась включать тенофовир/эмтрицитабин в Перечень ЖНВЛП. Если аннулировать патент, то патентная монополия будет устранена. В этом случае на рынок могут прийти производители дженериков, которые смогут поставлять тенофовир/эмтрицитабин по гораздо более низким ценам.

pharmvestnik