Ассоциация независимых аптек попросила Правительство России продлить действие ЕНВД

Представители аптечного бизнеса попросили Правительство РФ продлить действие ЕНВД для аптек до 31 января 2020 года. Отмена налогового режима, которым пользовались все мелкие сети и одиночные аптеки страны, последует за введением маркировки с 1 июля 2020 года, что может привести к закрытию точек по всей стране.

СРО «Ассоциация независимых аптек» направила обращение председателю Правительства России Михаилу Мишустину, в котором просит продлить действие ЕНВД для аптек до 31 января 2020 года. В противном случае, указывают общественники, налоговые отчисления фармрозницы возрастут в десятки раз, и это неизбежно приведет к закрытию множества точек в труднодоступных и отдаленных районах.

По мнению исполнительного директора СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктории Пресняковой, необходимо специальное постановление правительства на мораторий изменений (речь идет о Федеральном законе № 325-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации») или других подзаконных актов для решения этого вопроса.

«В структуре российского аптечного рынка более 40% всех аптечных учреждений остаются независимыми и относятся к малому и среднему предпринимательству (МСП). Именно эти организации работают в системе ЕНВД. Опрос руководителей аптек и небольших аптечных сетей Дальнего Востока показал, что фармрозница этого региона почти в 100% случаев использует ЕНВД. Велика доля таких аптек и в других регионах», – сказано в письме (есть в распоряжении «ФВ»).

Около 80% товарного объема аптечных организаций составляют лекарственные препараты — их можно будет реализовать только при смене налогового режима, напоминает Преснякова. «Поскольку законом не предусмотрено никаких переходных периодов при смене ЕНВД на УСН или ОСНО, у аптек возникнет проблема с учетом и подтверждением расходной части, так как ряд препаратов был закуплен в другие периоды. Это приведет к значительным убыткам для аптек, а в рядке случаев к банкротству», — пишут представители ассоциации.

Ее руководители напоминают, что за последние два с половиной года налоговая нагрузка на малый бизнес значительно увеличилась. Например, с 1 января 2019 года была отменена льгота в 20% для аптек на ЕНВД в части начисления страховых взносов: они возросли на 10%.

Виктория Преснякова сообщила и о негативных социальных последствиях смены налогового режима. «Для компенсации расходов аптеки будут вынуждены увеличить торговую наценку на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП — как следствие, уменьшится доступность лекарственных средств для населения», — пишет она в обращении к правительству.

Аналогичное письмо ассоциация направила руководителю межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан Госдумы РФ Андрею Исаеву. Ранее депутаты рекомендовали Правительству России сохранить режим ЕНВД для аптек до 31 декабря 2020 года.

Ольга Коберник

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