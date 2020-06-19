«ФармаЛогика» присоединилась к PharmaSpace

Продукция российской фармкомпании «ФармаЛогика» доступна для заказов аптечными сетями на маркетплейсе прямых контактов и контрактов – «открытом космосе» PharmaSpace.

Оферты на флагманский витамин компании – мицеллированный раствор витамина Д VITA D3 – доступны всем зарегистрированным на маркетплейсе аптечным сетям, отгрузки в фармритейл будет осуществлять ведущий логистический оператор PharmaSpace – ГК «Сантэнс».

«Мы всегда открыты для сотрудничества и готовы задействовать все наши логистические мощности для того, чтобы российские аптеки могли предоставить пациентам максимально широкий ассортиментный ряд лекарственных препаратов и БАД, в том числе от молодых отечественных фармкомпаний», – сообщил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.

«Нашей молодой, развивающейся инновационной российской компании необходима современная интернет-платформа прямых контрактов с фармрозницей, а также очень важны как верифицируемые аналитические онлайн-отчеты о продажах из аптек, так и ответственные и прозрачные взаимоотношения с розничными партерами», – отметила исполнительный директор ООО «ФармаЛогика» Тата Лысогорова.

Как подчеркнул генеральный директор компании «Лекарственная экосистема» – оператора интернет-платформы PharmaSpace Герман Иноземцев, это сотрудничество «еще раз продемонстрирует и подтвердит эффективность В2В маркетплейса не только для быстрых и выгодных сделок по устоявшимся брендам фармграндов, но и для новых энергичных брендов аптечного ряда».

«ФармаЛогика» основана в 2016 году как частная инновационная фармацевтическая компания полного цикла, специализируется на научно-исследовательских разработках и производстве ЛС/БАД.

Компания разработала технологию холодного мицеллирования, благодаря которой стало возможно производство мицеллированных лекарственных форм и витаминов без потери их активных свойств. Мицелла – это современная форма доставки активных веществ в клетки и ткани организма.

В 2019 году был зарегистрирован мицеллированный раствор витамина Д (VITA D3). В стадии регистрации продукты для применения в области стоматологии, дерматологии, иммунологии, неврологии.

Источник: ГК «Сантэнс»

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