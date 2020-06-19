В России возник дефицит фуросемида в ампулах

В России возникли сложности с доступностью дешевого диуретика фуросемид, входящего в ЖНВЛП. Производители отказываются от производства препарата из-за слишком низкой предельной цены, едва покрывающей его себестоимость. Аналогичная ситуация произошла в 2019 году с преднизолоном. В России возникли сложности с доступностью дешевого диуретика фуросемид, входящего в ЖНВЛП. Производители отказываются от производства препарата из-за слишком низкой предельной цены, едва покрывающей его себестоимость. Аналогичная ситуация произошла в 2019 году с преднизолоном.

В российских аптеках практически не осталось фуросемида в ампулах, а оригинальный Лазикс от Sanofi исчез из продажи несколько месяцев назад, рассказал Vademecum один из покупателей. Препарат применяется как противоотечное средство у больных, например, с терминальной стадией онкозаболевания, когда нельзя заменить ампульный фуросемид препаратом с тем же МНН или с аналогичным действием в форме таблеток. В крупнейших онлайн-аптеках (eApteka, piluli.ru, «Ригла», АСНА) препарат в продаже отсутствует. По данным DSM Group, розничные продажи раствора фуросемида в упаковках за четыре месяца 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 28% – до 200 тысяч.

Проблемы с поставками фуросемида в ампулах есть и при госзаказе. Только на три из 41 аукционов на закупку раствора фуросемида, объявленных в мае и за прошедший период июня 2020 года, были поданы заявки, 38 аукционов с общей начальной ценой контракта 4,1 млн рублей не состоялись.

Sanofi не поставляет в Россию фуросемид ни в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения, ни в форме таблеток в связи с прекращением производства, сообщил Vademecum директор по корпоративным связям Sanofi в Евразии Юрий Мочалин. Компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок в августе 2019 года. У Лазикса зарегистрировано 14 дженериков в форме раствора и 11 – в форме таблеток, и большинство из них участвовали в госторгах, отметил Мочалин.

Но один из основных производителей препарата – компания «Дальхимфарм» – около 1,5 месяца назад резко ограничила его производство, сейчас он выпускается «время от времени», сообщил Vademecum генеральный директор предприятия Юрий Швец. Причина – в низкой зарегистрированной цене. Последняя предельная цена на Лазикс от Sanofi за упаковку из 10 ампул была зарегистрирована на уровне 30 рублей, дженерики, соответственно, стоили дешевле.

«Озон» получил регудостоверение, но так и не начал производство фуросемида в ампулах: предприятие не смогло сформировать приемлемую себестоимость по сравнению с предельной ценой по ЖНВЛП, рассказал главный исполнительный директор «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков. «ПФК Обновление» тоже пока не выпускало препарат, но готовится к этому шагу, подав документы на перерегистрацию цены, сообщила коммерческий директор предприятия Ирина Карцева.

В 2019 году региональные СМИ сообщили о перебоях в поставках преднизолона. За январь – сентябрь 2019 года несостоявшимися были признаны более 3 тысяч тендеров с совокупной начальной ценой контракта 99,8 млн рублей.

В апреле 2020 года семь российских фармкомпаний, включая «Дальхимфарм», «Озон Фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт» Виктора Харитонина, обратились в Минпромторг, предупредив о риске отказа от производства около 50 препаратов из перечня ЖНВЛП (среди них димедрол, парацетамол, ибупрофен). Зарегистрированная на них предельная цена ниже себестоимости, это делает их производство нерентабельным, особенно на фоне девальвации рубля и удорожании импорта.

Фото: wixsite.com

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