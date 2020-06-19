ВОЗ надеется получить сотни миллионов доз вакцины против коронавируса в этом году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что в этом году могут быть произведены сотни миллионов доз вакцины против нового коронавируса (SARS-CoV-2), а к концу 2021 года уже два миллиарда доз, об этом заявила 18 июня главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан (Soumya Swaminathan).

По ее словам, ВОЗ разрабатывает планы, которые помогут решить, кто, после утверждения вакцины получит первые дозы.

Сообщается, что приоритет будет отдаваться медицинскому персоналу, уязвимой части населения, с точки зрения возраста или других заболеваний, и тем, кто работает или живет в местах с высокой степенью распространения вируса, например, дома престарелых.

Я НАДЕЮСЬ, Я ОПТИМИСТИЧНА. НО РАЗРАБОТКА ВАКЦИН — ЭТО СЛОЖНОЕ ДЕЛО, ОНО СОПРЯЖЕНО С БОЛЬШОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ. ХОРОШО, ЧТО У НАС МНОГО ВАКЦИН И ПЛАТФОРМ, ПОЭТОМУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПЕРВАЯ ИЗ НИХ ИЛИ ВТОРАЯ НЕ СРАБОТАЮТ, МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ, МЫ НЕ ДОЛЖНЫ СДАВАТЬСЯ.

В настоящее время проходят испытания на людях около 10 потенциальных вакцин с надеждой на то, что в ближайшие месяцы появится возможность начать вакцинацию для предотвращения инфекции. Несмотря на это, страны уже начали заключать сделки с фармацевтическими компаниями на поставку вакцин, даже до того, как принято решение об утверждении того или иного препарата.

Сваминатан выразила надежду на получение до 2 миллиардов доз до трех разных вакцин в следующем году. К тому же эксперт добавила, что данные генетического анализа, собранные до настоящего времени, показали, что новый коронавирус еще не мутировал никоим образом, чтобы это позволило изменить тяжесть заболевания COVID-19, которое он вызывает.

gmpnews