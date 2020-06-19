Индийская фарма сообщает об увеличении цены на китайские фармсубстанции на 20%

Эксперты, представляющие индийскую фармацевтическую промышленность, говорят, что необходимо активизировать усилия по производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на местном уровне и тем самым снизить зависимость от Китая. Основными проблемами зависимости называются — рост стоимости АФИ и безопасность лекарств.

Динеш Дуа (Dinesh Dua), председатель Совета по содействию развития экспорта фармацевтической продукции (Pharmexcil), отметил:

ОНИ «АТАКУЮТ» НАС ДВУМЯ ПУТЯМИ — ФИЗИЧЕСКИ НА ГРАНИЦЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИ, ПОВЫШАЯ ЦЕНЫ НА ФАРМСУБСТАНЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРМЕДИАТЫ.

Чиновник выразил обеспокоенность по поводу увеличения цены со стороны китайских поставщиков.

СТОИМОСТЬ ПАРАЦЕТАМОЛА ВЫРОСЛА НА 27%. НАБЛЮДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕНЫ НА 20% ДЛЯ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА И ПЕНИЦИЛЛИНА. ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ НА 20%.

Как сообщает агентство The Economic Times, Индия — третья в мире страна-производитель лекарственных препаратов, при этом она импортирует 70% своих АФИ из Китая. Самое печальное, что по некоторым АФИ, например тем, которые составляют основу антибиотиков, зависимость от Китая — более 90%. Если говорить о предприятиях, то ведущие индийские производственные площадки такие как: Dr Reddy’s, Lupin, Glenmark, Mylan, Zydus и Pfizer зависят от Китая в плане субстанций.

gmpnews