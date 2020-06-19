MSD: пембролизумаб эффективнее химиотерапии у пациентов с колоректальным раком

Компания MSD впервые представила результаты исследования KEYNOTE-177, в котором пембролизумаб применялся в качестве первой линии терапии у пациентов с неоперабельным или метастатическим колоректальным раком с высоким уровнем микросателлитной нестабильности (MSI-H) или нарушениями в системе репарации ДНК (dMMR).

В исследовании показано, что монотерапия пембролизумабом снижала риск прогрессирования заболевания или смерти на 40 % (ОР = 0,60 [95 % ДИ; 0,45–0,80; p = 0,0002]) и обеспечивала медиану выживаемости без прогрессирования (ВБП) 16,5 месяцев, по сравнению с 8,2 месяцами при применении химиотерапии (по выбору исследователя: mFOLFOX6 или FOLFIRI в комбинации с бевацизумабом или цетуксимабом), которая является стандартом терапии у таких пациентов.

Исследование будет продолжено для оценки общей выживаемости (ОВ) – второй первичной конечной точки. Результаты исследования KEYNOTE-177 были представлены на пленарном заседании ежегодного онкологического конгресса Американского общества клинической онкологии (ASCO) 2020 года (тезис доклада № LBA4).

«На протяжении многих лет стандартом терапии пациентов колоректальным раком с MSI-H в первой линии оставалась комбинация mFOLFOX6 с бевацизумабом. В исследовании KEYNOTE-177 монотерапия PD-1 ингибитором впервые продемонстрировала статистически достоверное и клинически значимое улучшение выживаемости без прогрессирования по сравнению с химиотерапией у данной группы пациентов», — сообщил доктор Рой Байенс (Roy Baynes), первый вице-президент и руководитель глобальной программы клинических исследований, руководитель медицинской службы научно-исследовательского подразделения MSD.

В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С MSI-H СУЩЕСТВУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В НОВЫХ ВАРИАНТАХ ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ УЛУЧШЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. МЫ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ КОМИТЕТУ ASCO 2020 ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЬ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ РЕЗУЛЬТАТЫ, МЕНЯЮЩИЕ КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ.

«Пембролизумаб в монотерапии достоверно снижает риск прогрессирования заболевания или смерти на 40 %, по сравнению со стандартной химиотерапией, при меньшем количестве нежелательных явлений, связанных с лечением, у пациентов с метастатическим колоректальным раком с MSI-H. У пациентов, ответивших на лечение пембролизумабом, эффект сохранялся более двух лет», — сообщил профессор Тьерри Андрэ (Thierry Andre), химиотерапевт университета Сорбонны и заведующий химиотерапевтическим отделением больницы Сент-Антуана, Парижского управления медицинской помощи.

СОГЛАСНО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ KEYNOTE-177, ПЕМБРОЛИЗУМАБ В МОНОТЕРАПИИ МОЖЕТ СТАТЬ НОВЫМ СТАНДАРТОМ ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С MSI-H.

В мае 2017 года пембролизумаб стал первым противоопухолевым препаратом, который был одобрен FDA для лечения пациентов с любым типом злокачественных опухолей с MSI-H или dMMR после предшествующей системной терапии.

gmpnews