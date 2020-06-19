Johnson & Johnson ускоряет разработку перспективной вакцины-кандидата против коронавируса

Компания Johnson & Johnson сообщает, что благодаря усилиям компании Janssen (является структурным подразделением Johnson & Johnson), удалось ускорить сроки начала первого клинического исследования 1/2a фазы экспериментальной рекомбинантной вакцины против SARS-CoV-2 – Ad26.COV2-S. Первоначально планировалось запустить клиническое исследование в сентябре, в настоящее время ожидается, что исследование начнется во второй половине июля.

Доктор Пол Стоффелс, M.D., заместитель председателя исполнительного комитета и руководитель научной службы Johnson & Johnson, прокомментировал ситуацию:

ОСНОВЫВАЯСЬ НА УБЕДИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, КОТОРЫЕ МЫ ИМЕЕМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, И БЛАГОДАРЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕГУЛЯТОРНЫМИ ОРГАНАМИ, МЫ СМОГЛИ ЕЩЕ БОЛЕЕ УСКОРИТЬ КЛИНИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ НАШЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РЕКОМБИНАНТНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ SARS-COV-2 – AD26.COV2-S. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПАРТНЕРСТВ И ИНВЕСТИРОВАТЬ В НАШИ ТЕХНОЛОГИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ ВАКЦИН И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ. НАША ЦЕЛЬ – ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО МЫ СМОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАКЦИНУ ВСЕМУ МИРУ И ЗАЩИТИТЬ ЛЮДЕЙ ОТ ЭТОЙ ПАНДЕМИИ.

Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование 1/2a фазы оценит безопасность, реактогенность (ответ на вакцинацию) и иммуногенность (иммунный ответ) исследуемой вакцины в группе, состоящей из 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет и взрослых в возрасте от 65 лет и старше. Исследование будет проведено в США и Бельгии.

В настоящее время компания ведет переговоры с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний о запуске 3 фазы клинического исследования Ad26.COV2-S с опережением первоначального графика, до получения результатов исследований 1-й фазы и одобрения регуляторных органов.

Одновременно с клинической разработкой экспериментальной вакцины, компания продолжает наращивать производственные мощности и ведет переговоры с глобальными партнерами для обеспечения доступа к вакцине по всему миру. Напомним, что компания взяла на себя обязательство обеспечить поставки более миллиарда доз безопасной и эффективной вакцины по всему миру в течение 2021 года.

gmpnews