20% заявок на заключение СПИК 2.0 связаны с технологиями в фарм- и медпромышленности

Минпромторг РФ получил 1451 заявку на включение в перечень технологий для новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0), каждая пятая касается фармацевтики и медицины, об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров. По его словам, первые СПИК 2.0 по новым правилам будут заключены осенью этого года.

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЫЛО ПОДАНО В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 1451 ЗАЯВЛЕНИЕ. ПОЧТИ ТРЕТЬ ОТ ЭТИХ ЗАЯВОК ПРИХОДИТСЯ НА ОТРАСЛИ ХИМИИ, АВТОПРОМА И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, ОКОЛО 20% СВЯЗАНЫ С ТЕХНОЛОГИЯМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Мантуров уточнил, что большая часть заявок приходится на технологии в различных отраслях обрабатывающей промышленности.

Специнвестконтракты будут заключаться на основе перечня технологий. Мантуров сообщил, что процедура рассмотрения всех заявок 42 экспертными организациями должна завершиться до конца июля. Перечень будет сформирован в августе, и после публичного обсуждения отправлен на согласование в ведомства, а затем — в правительство.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОСЕНЬЮ МЫ УЖЕ ПЛАНИРУЕМ ВЫЙТИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВЫХ КОНТРАКТОВ ПО НОВОЙ МОДЕЛИ», — ЗАКЛЮЧИЛ МАНТУРОВ.

СПИК — форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

По сравнению с первыми специнвестконтрактами СПИК 2.0 действуют в два раза дольше — 20 лет вместо 10. Кроме того, здесь нет требований по нижней границе инвестиций проекта, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, предоставляются льготы по налогу на прибыль.

МЕХАНИЗМ СПИК 2.0, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЕГО ПРОШЛОЙ МОДЕЛИ, СМЕЩАЕТ ВЕКТОР ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАДАЧ В СТОРОНУ РАЗВИТИЯ НОВЫХ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ», — ПОЯСНИЛ МАНТУРОВ.

gmpnews